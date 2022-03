Huawei P50 Pocket: Princ Krasoň mezi skládačkami (recenze)

Když čínský Huawei poslal před několika týdny na trh nový vlajkové telefony P50 (verzi Pro jsme testovali), doprovodil je také nový skládací mobil s flexibilní obrazovkou P50 Pocket. Ten v ekosystému Huawei zařízení zastává úplně stejnou roli jako Galaxy Z Flip mezi dalšími Samsung telefony. Jde o véčko s plochou ohebnou obrazovkou, menším vnějším displejem, které sází hlavně na design styl. Jak se mu to daří obecně i v porovnání s některými konkurenty? Snad vám odpoví tato recenze…

Huawei P50 Pocket

Obsah balení

Zatímco například Samsung drží svůj slib (k nelibosti některých uživatelů) a do krabičky k mobilu nepřidává kromě kabelu v podstatě nic dalšího, v Huawei evidentně nad touto environmentální snahou ořezávat příslušenství mávli rukou. V balení P50 Pocket je tedy nejen USB-A/USB-C káblík, ale také 40W nabíječka (koresponduje s maximálním nabíjecím výkonem mobilu) a dokonce i dvoudílný plastový ochranný obal.

Těm, kteří chtějí s produktem rovnou dostat i to potřebné, tedy udělá Huawei radost. Například ochranný obal velmi chytře kopíruje design samotného telefonu, takže vizuálně působí skutečně decentně a nenápadně. Nicméně mobil je s ním o něco tlustší, takže jsem jej nakonec nepoužíval. Kromě těchto věcí je v krabičce samozřejmě i kolíček na šuplík pro nanoSIM nebo nano memory stick.

Základní parametry

Android 11 / EMUI 12

displeje ohebný 6,9″ OLED s dynamickou frekvencí až 120 Hz a rozlišením 1188 x 2790 pixelů (21:9, 442 ppi) vnější 1,04″ OLED (kulatý) s rozlišením 340 x 340 pixelů

čipset Qualcomm Snapdragon 888 (pouze 4G)

dualSIM (případně nanoSIM + NM paměťová karta)

paměťová kombinace 8/256 GB

fotoaparáty 40 MPx, f/1.8, (hlavní), PDAF, Laser AF 13 MPx, f/2.2, 120˚ (ultraširoký), AF 32 MPx, f/1.8, (ultraspektrální), 1/3.14″, 0.7µm, AF 10,7 MP, f/2.2, (přední)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0, stereo reproduktory

4000mAh baterie s podporou 40W nabíjení

bez Google aplikací a služeb

Ze základních specifikací lze zjistit, že P50 Pocket má oproti přímému konkurentovi v podobě Galaxy Z Flip3 (také otestován) například trochu protáhlejší displej s vyšším PPI, lepší foto výbavu, umí přijmout paměťovou kartu a má také podstatně objemnější baterii. A samozřejmě také jiný vnější displej, kterému se budu věnovat později. Ze společných vlastností lze zmínit procesor a také jednu z paměťových variant. Velkou kaňkou je naopak dle očekávání absence Google služeb a aplikací.

Design a konstrukce

Asi je škoda, že je hned ve třetí kapitole recenze prozrazena kompletní zápletka, ale vzhled telefonu je těsně před fotoaparáty nejpoutavější vlastností tohoto “kapesního” kousku od Huawei. I jako fanoušek ostrých tvarů a linií musím po několika dnech uznat, že ačkoli P50 Pocket hrany nebo rovné okrajové linky téměř vůbec nemá, je to po stránce designu naprosto skvostný telefon s minimem konstrukčních much.

Vše parádně lícuje, stěny jsou po otevření i zavření pěkně rovnoběžné, hliníkový rámeček dodává pocit pevnosti a vroubkovaná úprava skleněných zad (chrání je gorilí Victus) je opravdu luxusní, i když je kvůli ní mobil teda hodně kluzký. Čtečka na otisk prstů se nachází na boku a funguje naprosto spolehlivě. Kulatý vnější displej si logicky ubírá prostor pro zobrazování obsahu, ale jeho sladění s modulem foťáků je skutečně hezké a pár chybějících pixelů v rozích se dá oželet. Přece jen jsme zvyklí třeba z hodinek.

Hlavní displej mi pocitově přijde trochu “tvrdší” a tedy pevnější než u Samsungu, takže se zdá být odolnější proti nechtěným nehodám. Huawei se také podařilo trochu lépe ukrýt prostřední žlábek, který nejde tak znát. Vystouplý rámeček po obvodu trochu koliduje s prováděním gest, ale po chvilce si člověk zvykne. Ostatní ohebňáky to mají stejné. Co se ale dle mého názoru Huawei úplně nepovedlo, to je konstrukce skládání. Jak jsem zmínil, v koncových pozicích vše perfektně sedí, ale když je cílem ohnutí do pravého úhlu, je zde nepříjemný problém.

Huawei P50 Pocket – test skládání displeje

Jak se můžete přesvědčit ve videu, telefon má nemalé problémy (ale klidně tomu asi říkejme vlastnost, třeba je to tak schválně a já jsem to jen nepochopil) s “napnutím” pantu. Složit telefon z tvaru I rovnou do tvaru L je v podstatě nemožné, protože pant mobil neustále otevírá. A to někdy dokonce i za devadesátistupňovou hranicí. Pro zafixování pozice je nutné s telefonem zahýbat třeba jako při nastavování zpětného zrcátka.

Z opačné strany už to takový problém není, ale celkově podle mě nejde o příjemné používání. A to zejména v případě, kdy jsou u ohebných mobilů pro pozici ve tvaru L propagovány různé funkce. Všiml jsem si, že zmíněné “napnutí” má různou intenzitu podle toho, jak dlouho byl předtím telefon rozevřený. Například ihned po otevření a sklápění zpět je chod plynulý. Podobně plynulý, jako ho má Z Flip3 v jakékoli situaci, čímž v tomto ohledu určitě vítězí. Pro úplnost dodám, že korejský konkurent je chráněný dle standardu IP68. Pocket oficiálně nemá ochranu žádnou.

Systém a funkce

V prostředí EMUI se pro uživatele, kteří naplno nevyužijí celý Huawei ekosystém, příliš nezměnilo. Opětovně můžu pochválit špičkovou plynulost a taky jsem po čase (a několika dalších recenzích) přišel na chuť rozdělené horní roletce, která potažením z levé poloviny otevírá notifikace a na druhé straně nastavení a média. Plynulost i toto rozdělení by klidně mohl převzít i Samsung. Zajímavý je také systém s různými velikostmi složek na ploše. A teď k těm méně příjemným věcem…

U telefonu za několik desítek tisíc Kč je dle mého nepřijatelné, aby se v jeho systému objevovaly reklamy. A to dokonce v nativních aplikacích v čele s AppGallery, která se snaží zatápět Obchod Google Play nebo App Store. Přes otravování uživatelů, kteří si i přes všechny další strasti pořídili Huawei telefon, to půjde těžko. Když jsme u těch strastí, tak ta největší má samozřejmě jméno Google.

Skládací P50 Pocket má také možnost nainstalovat alternativní “systém v systému” Gspace, vydávat se skrze něj za starší Huawei P30 Pro a používat například Gmail, YouTube nebo Mapy (celý tento postup jsme testovali už dříve), ale stále to skřípe. Zaprvé je potřeba rovnou odepsat Google Pay (náhradou je Curve, návod najdete v totožném článku), pro synchronizaci je nutné některé aplikace manuálně otevřít a navíc je problém s notifikacemi, které sice skutečně chodí, ale nespolehlivě v různě dlouhých intervalech. Pokud jste prostě na Google a jeho propojené aplikace zvyklí, s Huawei mobilem byste se jen trápili.

Zvláštní pozornost si pochopitelně zaslouží softwarová opora pro skládací a vnější displej. Paradoxně je to ten venkovní kulatý prcek, který je v tomto ohledu kreativnější. Zatímco hlavní obrazovka v případě ohnutí do pravého úhlu umí jen spustit rozdělenou aplikaci Fotoaparát a pár dalších méně významných režimů, vnější panel toho umí celkem hodně. Když si v menu zapnete všechny dostupné dlaždice, dostanete na venkovní obrazovku kromě ukazatele času a roletky s notifikacemi (ty jdou bohužel pouze číst a smazat) ovládání hudby, zobrazení kalendáře, zkratku pro fotoaparát, “zrcátko”, počasí a aktuální program pro daný den.

Ovládání hudby mluví samo za sebe a funguje například i u Spotify, ale třeba YouTube Music ukryté v Gspace ovládat nesvede. Kalendářem je myšlen pouze ten od Huawei, takže pokud používáte jiný, tento widget vám bude k ničemu. To platí i pro denní program, který z kalendáře vychází. Pod “zrcátkem” si nepředstavujte obyčejné zobrazení obličeje na displeji, ale nástroj, který prý svede analyzovat, že máte tvář dostatečně chráněnou opalovacím krémem. To se mi teď na přelomu února a března opravdu ověřit nepodařilo.

Fotografování zavřeným telefonem ale funguje kupodivu dobře a náhled na malém jednopalcovém displeji je ve většině případů dostačující. Jen je potřeba počítat s tím, že běžně je výsledkem standardní obdélníková fotografie, nikoli čtverec nebo snad kulatý snímek. Minimálně čtverec se dá ale zapnout ve Fotoaparátu, kdybyste chtěli náhled přiblížit reálnému výtvoru. Mezi další volitelné možnosti u venkovního displeje patří animované tapetky, ze kterých si vybere snad každý. Některé jsou zdarma, jiné k přikoupení.

Vnější displej byl dle mého celkově využit tak napůl. Rychlé focení, zjištění počasí nebo pročtení notifikací je fajn, ale k dokonalosti má toto řešení daleko. Podobně jako u hodinek by se například slušelo zavést alespoň základní reagování na zprávy a trochu mě mrzí i zmíněné omezení u kalendáře. Situaci trochu zachraňují hezké vizuály, které po probuzení displeje působí opravdu dobře a dodávají mobilu styl. Příjemné také je, že při používání zavřeného mobilu funguje jak odemykání otiskem, tak i obličejem.

Fotografování

Huawei P50 Pocket má na to, že jde o skládací telefon do kapsy, překvapivě dobrou foto výbavu. Schopnost fotografování považuji za druhé největší lákadlo pro pořízení mobilu, hned po celkovém vzhledu.

V následujících galeriích je několik snímků, které porovnávají focení u této skládačky a loňské konkurenční vlajky Galaxy S21 Ultra. Není to úplně vypovídající souboj, ale pro představu to postačí. Rozhodně si troufám říct, že P50 Pocket fotí lépe než přímý vyzyvatel Galaxy Z Flip3, což vlastně předpovídají i papírové parametry.

Výdrž a nabíjení

Pokud si k porovnání opět virtuálně přivolám Z Flip, u kterého je výdrž velmi stěží celodenní, tak Pocket v tomto ohledu slouží mnohem spolehlivěji. Už rozdíly mezi kapacitami 3 300 a 4 000 mAh naznačují, že to tady bude trochu jiná pohádka. Zatímco Samsung je nutné velmi často nabíjet i přes den, u véčka od Huawei se mi to stávalo zřídkakdy.

Oba telefony mají adaptivní frekvenci se stropem u hodnoty 120 Hz, takže systém může kmitočet v rámci úspory snižovat, ale rozdíl v kapacitách baterii se tu prostě nekompromisně projevuje. Fyzické rozměry telefonů jsou přitom téměř totožné, takže “větší” baterka se v tomto ohledu negativně neprojevila. No a pochvalu si rozhodně zaslouží i rychlost nabíjení, která stojí na výkonu 40 W a v kombinaci se slušnou výdrží dělá najednou z podceňovaného odlehčeného véčka plnohodnotný mobil.

Cena a dostupnost

Skládací Huawei P50 Pocket je v ČR k dostání jak v kamenných prodejnách, tak i v e-shopech v čele s oficiální stránkou výrobce. Prodává se v lesklé bílé barvě a v paměťové kombinaci 8/256 GB. Cena je 34 999 Kč, přičemž u Huawei si můžete s telefonem do košíku přihodit pár dalších produktů se slevou.

Závěrečné hodnocení

V celkovém pohledu na mobil se opět nevyhnu srovnání s Flipem, který je přece jen nejpodobnějším konkurentem a díky své pozici i referenčním zařízením. Ohebné displeje jsou si tak podobné, že hledat rozdíl u nich není s ohledem na schopnosti běžného lidského oka nutné. I když bych řekl, že Pocket má obrazovku trochu odolnější a tvrdší (možná je to ochranou?). Porovnání systémů je asi také zbytečné, protože tady bude platit sto lidí = sto chutí.

Kulatý vnější displej namísto hranatého je méně praktické, ale současně velmi hezké řešení. Kdyby ještě přibyly další možnosti pro jeho využití, klidně bych překousl kulatý. Z hlediska celkového vzhledu vede okázalejší Pocket, který svým designem trochu zakrývá jiné nedostatky, ale dělá to dobře. Po stránce výdrže a nabíjení rovněž rozhodně vede skládačka od Huawei a nepřímý souboj ve focení dopadne podobně, i když těsněji.

Nebýt těch zakletých Google aplikací a služeb, Pocket by byl pro Galaxy Z Flip velmi pravděpodobně nejen vyrovnaným, ale dost možná také o něco silnějším soupeřem. Takto jde opět o telefon, který musí velkou softwarovou mezeru zakrývat dalšími vlastnostmi. Což se tu díky foťákům a vzhledu daří, ale bude to zájemcům stačit?

Klady + luxusní design

+ šikovný vnější displej

+ svižný systém

+ dlouhá výdrž a rychlé nabíjení

+ na svůj segment skvěle fotí

Zápory – absence Google služeb

– chybí podpora 5G sítí

– divné chování pantu

– přítomnost reklam v systému

Co by vám u P50 Pocket scházelo? Nebo je ideální?

Za zapůjčení telefonu děkujeme české pobočce Huawei.