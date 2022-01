Společnost Huawei měla slušně naběhnuto k tomu, aby se stala lídrem v oblasti Android telefonů, než mu do jejich poměrně úspěšného cíle hodil vidle Donald Trump, respektive USA. Prodával totiž opravdu kvalitní telefony a to nejen ve střední třídě, ale i v segmentu vlajkových lodí. Řada Huawei P40 byla vůbec první vlajkovou, která nedisponovala Google službami a na prodejích mimo Čínu to firma pocítila. Svůj boj však nevzdala a přinesla na evropský trh model Huawei P50 Pro. Tento vlajkový telefon se může pochlubit hned několika pozitivy, ovšem má také (pro nás) až nesmyslné mínusy. Pojďme se tedy společně vrhnout do recenze.

Obsah balení Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro nám přišel v pěkné papírové krabičce, která v nás vzbudila skvělý první dojem a pokračovalo to i po samotném otevření. Mimo telefonu v něm totiž naleznete silikonové pouzdro, které přijde vzhledem k lesklým zádům telefonu vhod. Samozřejmě můžeme (ehm..Apple a Samsungu) počítat také s 66W nabíjecím adaptérem, USB-A/USB-C nabíjecím kabelem a sponkou na vysunutí SIM karty. Se sluchátky zřejmě v dnešní době nikdo nepočítá.

Zpracování a vzhled Huawei P50 Pro

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, Huawei P50 Pro je poměrně unikátní a za nás designově povedený telefon. Pryč jsou doby, kdy se výrobci snažili zakřivit displej do stran. Bylo to nepraktické? Zřejmě ano. Právě proto má dnes téměř každý mobil plochý displej a tak Huawei P50 Pro poznáte na první dobrou. Osobně jsme si na něj za pár hodin zvykli a nedocházelo ani k žádným nechtěným dotekům.

Zadní strana telefonu je lesklá, což opět na praktičnosti nepřidá, ale pokud se rozhodnete používat přibalené pouzdro, nebude to žádný problém. V opačném případě se připravte na každodenní (nebo častější) leštění. O designu fotoaparátů si udělejte obrázek sami. Osobně se nám líbí, ale setkali jsme se s názory, že vypadá telefon přímo strašně. Dokonce o tom proběhla diskuze u nás v redakci. Telefon se jinak drží v ruce velmi dobře. Tlačítka jsou umístěna tak akorát a sedla nám i velikost. Rozměry konkrétně činí 158,8 x 72,8 x 8,5 mm.

Samozřejmostí jsou prémiové materiály jako sklo či hliník. Huawei P50 Pro budí skutečně dojem vlajkové lodi. A tak to má být. Na spodní straně se kromě šuplíku na microSIM nachází také USB-C konektor a jeden ze dvou stereo reproduktorů. Ovládací tlačítka jsou na pravé straně.



Displej Huawei P50 Pro

O displeji už padlo slovo v předchozích odstavcích. Dominantou Huawei P50 Pro je 6,6″ OLED displej s rozlišením 2700 x 1228 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí a 300Hz vzorkovací frekvencí. Bohužel se nám nepodařilo vypátrat oficiální číslo maximálního jasu, ale ten je více než dostatečný. Na přímém slunci jsme ho bohužel vyzkoušet nemohli, jelikož bylo celý týden zataženo, ale za světla jsme neměli s čitelností žádný problém. Oceňujeme také nízký minimální jas, který se může hodit třeba na četbu v posteli.

Díky vysoké obnovovací frekvenci je displej samozřejmě extrémně plynulý a vzorkovací frekvence sice není nejlepší, avšak je stále nadprůměrná a díky tomu se na telefonu hrají příjemně i nejrůznější hry. Plynulosti však napomáhá i skvěle odladěný systém. O něj ale až později. Displej narušuje průstřel uprostřed, ve kterém nalezneme 13Mpx selfie kamerku se světelností f/2,4. Ta umí zachytit spoustu detailů v obličeji (někdy až zbytečně moc) a produkuje velmi dobré snímky. V displeji nalezneme samozřejmě také čtečku otisků prstů, která funguje spolehlivě a rychle. Ostatně nic jiného bychom od telefonu v této cenové kategorii ani nečekali.



Hardware Huawei P50 Pro

Pod kapotou Huawei P50 Pro tiká čipset Qualcomm Snapdragon 888, což dříve nebylo obvyklé. Čínská firma si totiž vyráběla do svých mobilů vlastní čipset Kirin, který je však přítomen pouze v čínské verzi. Jsme schopni telefonu úplně v pohodě odpustit, že v sobě nemá Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Byl totiž na trhu v době, kdy se o tomto čipu pouze spekulovalo.

Co ale nechápeme je absence podpory 5G sítí. Alespoň na globálním trhu byste od vlajkové lodě, která stojí 29 990 Kč podobnou vlastnost brali za samozřejmost. Čipsetu dopomáhá v našem případě 8 GB operační paměti RAM a 256GB úložiště typu UFS 3.1. V benchmarku Geekbench si telefon v jednojádrovém testu vysloužil skóre 911 bodů, ve vícejádrovém pak 3423 bodů.

Abychom výkon hodili trochu do kontextu, třeba Galaxy S21 Ultra s Exynosem si ve vícejádrovém testu odnesl 3085 bodů, ovšem třeba nové Xiaomi 12 s novým čipem od Qualcommu se pochlubilo 4138 body. Čísla tedy nejsou úplná špička, na druhou stranu telefon nemá problém s žádnou náročnou hrou a ani po delším náročnějším používání se nezahřívá.



Výdrž baterie Huawei P50 Pro

O výdrž baterie se v Huawei P50 Pro stará 4360mAh akumulátor. Sami jsme měli určité pochybnosti o tom, zda bude taková kapacita v kombinaci s poměrně žravým Snapdragonem stačit. Naštěstí je ale telefon velmi dobře optimalizovaný a systém umí s procesorem pracovat přímo skvěle. Pokud si necháte zapnutý automatický jas a budete využívat telefon jako většina populace, což v praxi znamená brouzdání po sociálních sítích, komunikace přes různé kecálky, čtení webu a občasné focení, vydrží vám telefon klidně den a půl nabitý a jsme přesvědčeni o tom, že pokud byste chtěli, dostanete se se zapnutým úsporným režimem klidně na dva dny. Jenže to by nedávalo příliš velký smysl.

Pokud vám bude docházet šťáva, je rozumnější dát telefon na chvilku do nabíječky. S přiloženým adaptérem jej totiž dobijete z 0 na 100 % podle našeho měření za 53 minut. Zkoušeli jsme nabíjení z 20 na 80 %, které zabralo slušných 25 minut. Právě takto jsme telefon nabíjeli nejčastěji. Pokud budete mít zájem, můžete telefon dobíjet i pomocí 50W bezdrátového nabíjení.



Uživatelské prostředí

Po úvodním nastavení telefonu vás přivítá nadstavba EMUI 12, která běží na systému Android 11. Co se týče samotné plynulosti a vyladěnosti, tu má Huawei zvládnutou přímo excelentně. Po Pixelech bychom dali EMUI za vyladěnost a plynulost klidně stříbrnou medaili. Systém se velice podobá HarmonyOS, které nalezneme v čínské verzi a podle nás je jen otázkou času, než se tento systém dostane i do Evropy.

Nelze si však nevšimnout hromady aplikací, které přichází předinstalované. Je jich zbytečně moc. Vůbec nechápeme, proč bychom chtěli mít v telefonech předinstalovaný TikTok nebo Snapchat. Pokud často používáte Google služby, můžete na telefon rovnou zapomenout. Částečným řešením může být aplikace Gspace, která umí spouštět Google aplikace odděleně, ovšem aplikace (alespoň v našem případě) poměrně často padají a abyste se před každým spuštěním nezdržovali reklamou, musíte za aplikaci zaplatit 420 Kč.

Navíc se nám stalo, že jsme z Google Chatu odeslali zprávu, která se v telefonu jevila jako doručená, ačkoliv příjemci vůbec nepřišla. Jako nouzové řešení asi fajn, ale pokud služby od americké firmy využíváte denně, poohlédli bychom se někde jinde.

U reklam ještě chvilku zůstaneme. Nachází se totiž v aplikaci, u které byste to rozhodně nečekali. Téměř před každým spuštěním Huawei AppGallery, tedy obchodu, který by měl časem konkurovat Google Play a App Storu se vám zobrazí reklama, kterou je možné přeskočit až za pět vteřin. Ta zpravidla bývá na nějakou více či méně známou aplikaci. Takovou věc bychom neakceptovali ani v telefonu za pár tisíc, natož pak u vlajkové lodi, která si s cenou věří na iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy Z Flip3 nebo Google Pixel 6 Pro. Ze všech zmíněných telefonů je mimochodem Huawei P50 Pro nejdražší.



Fotoaparáty

Pokud vás stejně jako nás štvou reklamy v systému, pojďte si s námi trochu spravit chuť. Chloubou telefonu jsou totiž jednoznačně fotoaparáty. Huawei P50 Pro nyní dominuje v DxOMark žebříčku, kde si vysloužil skóre 144 bodů. Nutno podotknout, že fotoaparáty jsou opravdu famózní.

Nachází se zde hlavní 50Mpx snímač se světelností f/1,8, laserovým autofokusem, PDAF a optickou stabilizací, 64Mpx teleobjektiv se světelností f/3,5, PDAF, optickou stabilizací a 3.5x optickým zoomem, 13Mpx ultraširoký snímač se světelností f/2,2 a čtveřici zakončuje 40Mpx černobílý snímač se světelností f/1,6.

Hlavní snímač potěší samozřejmě nízkou úrovní šumu a širokým dynamickým rozsahem, který bychom se nebáli označit za vůbec ten nejlepší, co se mobilních telefonů týče. U jednotlivých fotografií zaznamenáte mnoho detailů a to i těch, které jsou v dálce. Potěší vás také skvělé vyvážení bílé a u videa, které Huawei P50 Pro zvládá natáčet ve 4K rozlišení při 60 fps zase můžete počítat s kvalitní stabilizací.

Nadprůměrný je rovněž ultraširoký fotoaparát, který fotografie málokdy zkreslí a podává dobré výkony i ve zhoršených světelných podmínkách. Teleobjektiv je tradičně výborný a nabízí až 100x digitální zoom. Už u modelu P40 Pro bylo přiblížení doslova magií a čínský gigant letos laťku nastavil ještě výše. Fotoaparáty jsou (nejen) podle našeho názoru vynikající. Pokud hledáte mobil čistě na focení, nemůžete udělat lépe.

Cena a dostupnost Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro se začne v Česku prodávat 26. ledna a to za cenu 29 990 Kč.



Resumé

Dostáváme se na závěr dnešní recenze. Budeme se možná opakovat, ale Huawei P50 Pro je bezesporu po hardwarové stránce skvělý kus zařízení. Má skvělý displej, nekompromisní výkon, dobrou výdrž baterie a nejlepší fotoaparáty vůbec. Otázkou však je, zda jej budete chtít vůbec používat. Pokud vám nevadí absence Google služeb (s čímž je spojena spousta otravností) a vyšší cena, rozhodně vás nezklame. Na druhou stranu ani přes veškeré argumenty nedokážeme pochopit některé přešlapy, jako je chybějící podpora 5G nebo reklamy v AppGallery. Sami jsme velice zvědaví, zda si tento kousek najde v Česku své zákazníky.

Klady + špičková kvalita zpracování

+ netradiční design

+ ostrý a rychlý displej

+ nejlepší fotoaparát v telefonu

+ vyladěné EMUI 12

+ rychlé nabíjení

Zápory – absence Google služeb

– chybí podpora 5G sítí

– vysoká cena

– přítomnost reklam v systému

Co říkáte na Huawei P50 Pro?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Huawei.