5 důvodů, proč jsem svou ženu potěšil s Huawei P50 Pocket

Pokud čtete články ze Světa Androida, dost možná je vaší motivací nejen zájem o moderní technologie, ale také hledání inspirace pro zakoupení nového mobilního telefonu či jiné elektroniky. V takovém případě pomáhají zejména recenze, přehledy se specifikacemi nebo výsledky různých testů. Zatímco taková recenze ale hodnotí produkt ve smyslu proč něco (ne)pořídit v budoucnu, tento článek se naopak ohlíží zpět. Jelikož jsem po dlouhé době pořizoval mobil pro někoho jiného (mou ženu) a ne pro sebe, rozhodl jsem se skrze pět bodů popsat, proč jsem zvolil Huawei P50 Pocket.

Aby bylo jasno, volba byla založena na několika vstupních kritériích, ze kterých nakonec vyšlo jako vítěz právě véčko od Huawei. To ovšem neznamená, že by snad mělo jít automaticky o nejlepší skládací telefon nebo třeba nejlepší mobil ve své cenové kategorii. P50 Pocket rozhodně není bezchybný a nepřekonatelný stroj (jak se dozvíte v jeho recenzi), jen nejlépe zapadal do nakresleného vzorce. Jestli byste náhodou měli stejný či podobný, možná povedou vaše kroky stejným směrem.

1. Skládačka vs. vlajka za stejnou cenu

Motivací k pořízení nového mobilu pro ženu byla významná životní událost, která tak nějak míří k romantickému gestu a hodnotnému dárku. Když jsem si stanovil cenový strop kolem dvaceti, maximálně pětadvaceti tisíc, dalo se samozřejmě pomýšlet i na velmi zajímavé vlajkové mobily několika značek.

HUAWEI P50 Pocket – Smart Cover Screen

Já jsem byl ale od začátku přesvědčený, že tím pravým bude třeba i výkonově slabší flexibilní telefon s ohebným displejem. Protože pak už to není jenom mobil, ale tak trochu umělecké dílo. A umění má moje manželka moc ráda. Skládací mobil navíc lépe zapadne do kabelky a složený je tam více v bezpečí.

2. Luxusní design

Když něco pořizujete ženě jako dárek, mělo by to v prvé řadě asi hezky vypadat. Omlouvám se tímto všem ženám, které by raději dostaly třeba herní dělo ASUS ROG Phone nebo fotomobil od Samsungu, Xiaomi či Sony, ale obecně mám snad pravdu.

Z toho důvodu získal Pocket při výběru hodně bodů, protože ho považuji za nejhezčí véčko s ohebným displejem na trhu. Sám pro sebe bych v této kategorii vybral Galaxy Z Flip, nicméně ten se do dámské kabelky přece jen hodí o něco méně. Souhlasíte?

3. Trochu důvěryhodnější displej

Ačkoli je v mých očích Samsung současným vládcem segmentu ohebných mobilů a jeho Z Fold představuje naprostou špičku napříč značkami, je to Huawei, komu musím přičíst body za celkový dojem z flexibilního displeje.

Zatímco u konkurenčního Z Flipu je obrazovka na dotek tak nějak “plastová” a uprostřed má (zatím) celkem viditelný žlábek, displej u P50 Pocket působí jako skleněný a drážka u pantu je mnohem méně znatelná. Když si představím tvrdé nalakované nehty nebo občasné nepozorné odložení rozevřeného telefonu, je volba celkem jasná.

4. Google aplikace nejsou kriticky potřeba

Kvůli známým obchodním restrikcím jsou telefony značky Huawei stále odříznuty od mobilních služeb Google (GMS) a také aplikací. To samozřejmě rozbliká varovnou kontrolku u spousty Android uživatelů, nicméně v tomto případě to nebylo tak kritické.

Citlivým sondováním a nenápadným vyptáváním jsem zjistil, že manželka používá pouze pár Google aplikací, navíc ještě dost povrchově a bez důmyslnějšího provázání či synchronizace. Usoudil jsem tedy, že pro spokojené používání Pocketu jí bude stačit řešení jménem GSpace. A zatím to platí.

5. Fajn výdrž a rychlé nabíjení

Opět se nevyhnu srovnání se Z Flipem, který má jinak spousty jiných výhod a předností (třeba praktičtější vnější displej nebo celkově přijatelnější systém One UI i s Google službami), a přiznám Pocketu také o něco lepší bateriovou výbavu.

Se 4 000mAh kapacitou a velmi slušným 40W nabíjením jde zkrátka o praktičtější telefon pro běžné celodenní používání a občasné dobití. Spotřeba by přitom měla být podobná. Obrazovky mají podobné parametry a oba telefony pohání stejný procesor. V případě Pocketu dokonce bez 5G.

Jak jste vybírali mobil pro někoho blízkého vy?