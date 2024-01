Honor Magic V2 RSR představen. Zabije Porsche nízká cena?

Můžeme si prohlédnout první výsledek spolupráce společností Honor a Porsche Design

Honor Magic V2 RSR se zařadí mezi nejstylovější a nejdražší skládací telefony na trhu

Trochu zarážející je použití rok starého procesoru a operačního systému Android 13

Se skládacím telefony se potkávám už několik let a za tu dobu urazily obrovský kus cesty. První generace byly značně nedokonalé, v současnosti ale jsme někde úplně jinde. Kvalita displejů a konstrukce telefonů je na velmi vysoké úrovni, třeba Samsung u Foldu 5 nabízí certifikaci IPX8, to bylo v minulosti nemyslitelné.

Před pár týdny jsem měl možnost používat OnePlus Open a tento telefon mi dokázal, že skládací telefony už mají zákazníkům co nabídnout. Mně nikoliv, využití pro něj nemám. Ale jsou to krásné kusy techniky. Honor věří tomuto směru natolik, že jeho první telefon Porsche Design sází právě na skládací konstrukci. Přichází Honor Magic V2 RSR!

Celý název telefonu je Honor Magic V2 RSR Porsche Design, což není úplně krátké a jednoduché na zapamatování. Ale je to jedna z mála nevýhod (kromě ceny), kterou u telefonu najdete. Rozměry telefonu v zavřeném stavu jsou 156,7 x 74 x 9,9 milimetrů, v otevřeném stavu potom 156,7 x 145,4 x 4,7 milimetrů. Telefon je krásně tenký a chválím hmotnost 234 gramů – většina klasických vlajkových lodí dnes neváží o moc méně, navíc u skládacího telefonu o pár gramů větší hmotnost preferuji, mám pak při jeho držení větší jistotu.

Displej v zavřeném stavu má úhlopříčku 6.43 palce a rozlišení 2376 x 1060 pixelů. Za mě naprosto ideální velikost displeje, který můžete používat bez jakéhokoliv omezení. Nechybí mu podpora LTPO technologie, proměnlivá frekvence displeje se už u vlajkových lodí pěkně zabydlela. Hlavní displej má úhlopříčku 7,92 palce a rozlišení 2344 x 2156 pixelů. Opět nechybí podpora LTPO, potěší přítomnost HDR10+.

Honor Magic V2 RSR PORSCHE DESIGN

O svižný chod telefonu se stará Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, společně se 16 GB operační paměti. Vnitřní úložiště má kapacitu 1 TB, žádné nižší verze k dispozici nejsou, přece jenom je to Porsche Design. Ale krátce se zastavím u procesoru – ano, nabízí obrovský výkon. Honor Magic V2 RSR na nedostatek výkonu nikdy trpět nebude. Pořád si ale myslím, že výrobce měl vsadit na nejnovější procesor. Podrobněji to zmiňuji o něco níže v pasáži věnované ceně, novinka od Honoru ale může doplatit na malou unikátnost. Jen název už dnes prostě nestačí!

Starší procesor ještě chápu, Android 13 nikoliv…

Telefon v současnosti spoléhá na operační systém Android 13. Ano, aktualizace na Android 14 jistě dorazí velmi rychle… Ale u skvěle vybaveného mobilního telefonu s přídomkem Porsche Design je pro mě přítomnost staršího Androidu zarážející. Baterie uvnitř telefonu má kapacitu 5000 mAh, energii doplníte pomocí 67W nabíjení. Cena telefonu by se měla pohybovat lehce nad hranicí 2000 euro (přibližně 50 000 korun).

Na první pohled se to možná zdá mnoho, podobnou sumu dnes ale stojí „běžné“ skládací telefony a trochu se divím, že Porsche Design není dražší. Na stranu druhou v minulosti jsem už od Porsche Design zkrátka viděl zajímavější kousky. První Porsche Design od společnosti Honor je prostě trochu málo prémiový a docela levný, což mu může uškodit.

Výtka směrem k nízké ceně se může zdát divná, ale Porsche Design nikdy nebyl a nebude o nejlepším poměru cena versus výkon. V minulosti byl cenový rozdíl mezi běžným telefonem (ze kterého Porsche Design vycházel) a limitovanou Porsche Design edicí klidně přes 50 procent… Zapomenout nesmíme na fotoaparáty. Ten hlavní má rozlišení 50 megapixelů a nechybí mu optická stabilizace obrazu. Teleobjektiv má rozlišení 20 megapixelů a nabízí 2,5x přiblížení. Třetím do party je ultraširokoúhlý objektiv s rozlišením 50 megapixelů, telefon zvládne nahrávání videa ve 4K rozlišení.

Honor Magic V2 RSR je krásný kus techniky a za sebe říkám ano, tohle se vývojářům povedlo. Skládací telefony jsou atraktivní už z principu, Porsche Design to ale posunul o něco dál. Výsledkem je působivý produkt, který si svého zákazníka najde. Ano, Honor Magic V2 RSR nebude nejprodávanějším telefonem roku 2024. Ale to nikomu nevadí, pozornost vzbudil a to je jeho hlavní úkol. Ale jednoduché to mít nebude, konkurence v této oblasti je obrovská a na nudný telefon nenarazíte.

OnePlus Open vládne dál! Alespoň prozatím…

Nejlepší skládačkou pro mě nadále zůstává OnePlus Open, pokud by se nám ale Honor Magic V2 RSR dostal do redakce, dost možná bych své hodnocení přehodnotil… Vypadá skvěle! Škoda jen, že výrobce vsadil na rok starý procesor a navrch starou verzi operačního systému Android. U telefonu střední třídy bych to klidně odpustil, ale u špičkového a extrémně drahého telefonu je to za mě hloupost. Dříve nebo později ale výtka směrem k operačnímu systému zmizí…

Líbí se vám Honor Magic V2 RSR?

Zdroj: Honor