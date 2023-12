Recenze OnePlus Open: nejlepší skládačka roku 2023?

Popularita skládacích telefonů neustále roste, v roce 2024 se máme na co těšit

OnePlus Open patří k těm nejlepším a nejzajímavějším kouskům na trhu

Uneseni budete z dokonalé konstrukce a skvělého fotoaparátu

Ke skládacím telefonům jsem nikdy neměl moc vřelý vztah, ačkoliv v Huawei jsem jich měl možnost vyzkoušet celou řadu. Od té doby se ale technologie výrazně posunuly kupředu, současné skládací telefony jsou mnohem dál. Kdo má v současnosti nejlepší skládačku? Žhavým kandidátem je OnePlus Open!

Tento přístroj jsem měl možnost nějakou dobu používat a dokázal mě přesvědčit, že OnePlus skládací telefony umí. Precizní konstrukce, solidní porce funkcí, výborný fotoaparát, slušné uživatelské rozhraní. OnePlus Open se podařilo a dnes vám přinášíme jeho recenzi. OnePlus Open se nabízí ve dvou barevných variantách, černé a zelené. Já jsem měl k dispozici krásnou zelenou verzi, kterou výrobce označuje jako Emerald Dusk.

Obsah recenze OnePlus Open

U skládacích telefonů je kvalitní konstrukce klíčová, proto začneme právě tou. Rozměry OnePlus Open jsou 153 x 73 x 12 milimetrů, hmotnost je 239 respektive 245 gramů. Hned první zajímavost, černá verze je o nějakou desetinku milimetru tenčí, přesto váží o šest gramů více. Proč tomu tak je? Vysvětlíme si to za chvíli.

Přední displej má úhlopříčku 6,31 palce a rozlišení 2484 x 1116 pixelů. Podporuje LTPO technologii s proměnlivou frekvencí v rozmezí 1-120 Hz, výsledkem je plynulý obraz a přitom to není na úkor baterie. Když to zrovna není nutné, systém frekvenci displeje sníží a tím výdrž prodlouží. V zavřeném stavu se na pravé straně nachází veškeré ovládací prvky – zapínací tlačítko, tlačítka pro regulaci hlasitosti a přepínač režimů. Zapínací tlačítko je trochu utopené, nepracuje se mi s ním úplně dobře, ale ukrývá slušně rychlou čtečku otisků prstů. Také tlačítko po ovládání hlasitosti není nejpohodlnější, tady zkrátka vyhrává design a nikoliv funkčnost.

To posuvný přepínač režimů je velmi výrazný a pohodlný, takto za mě ano. Ve spodní části telefonu se nachází USB-C, nechybí šuplíček na kartu SIM. OnePlus Open umožňuje používat dva karty SIM současně, nechybí podpora eSIM (to je mimochodem skvělá, ale nedoceněná technologie).

Na zadní straně najdete obří modul s fotoaparáty, které jsou v telefonu rovnou tři. Budeme se jim věnovat v následující kapitole, už teď ale mohu prozradit, že OnePlus Open fotí výborně. Není to nejlepší fotomobil na trhu, ale snímky jsou výrazně nadprůměrné. V zavřeném stavu obě části telefonu velmi pěkné lícují, konstrukce je naprosto precizní, není co vytknout. Nikde není žádná vůle, otázkou ale zůstává, jak bude konstrukce vypadat například za rok…

Trochu jsem bojoval s otevírám telefonu. Tím jak obě části drží pěkně u sebe a vše je pevné, není otevření úplně jednoduché. Ale pořád je to za mě lepší než kdyby konstrukce měla vůli nebo telefon v jednotlivých polohách nedržel tvar. Telefon drží otevřený prakticky v jakékoliv poloze, mechanismus jej udrží za všech okolností a to je plus.

Na rám používá výrobce patentovanou kovovou slitinu, která je lehká a pevná. Vývojářům se podařilo snížit počet dílů u pantu, díky tomu je odolnější. Zelená verze má krásná matně zelená skleněná záda, radost pohledět. Právě odlišné provedení zadní strany je důvodem, proč se jednotlivé barevné verze OnePlus Open lehce liší v rozměrech a hmotnosti.

Displej v otevřeném stavu má úhlopříčku 7,82 palce a rozlišení 2440 x 2268 pixelů. Ani u něj nechybí LTPO technologie s proměnlivou frekvencí, chválíme. Rýha uprostřed displeje je naprosto minimální a to jak opticky, tak při kontrole hmatem. Vždycky to může být ještě lepší, ale současný stav u OnePlus Open považuji za více než dostatečný.

OnePlus Open – Open for Everything

Displej je chráněn rámečkem, který jej dobře ohraničuje na všech stranách. Díky tomu máte jasně vymezenou pracovní plochu, určitě to pomáhá k pohodlnějšímu ovládání. Přední fotoaparát je elegantně ukrytý v pravém horním rohu displeje, téměř si jej nevšimnete, vaše pozornost se bude soustředit na obsah.

Oba displeje podporují technologie HDR10, HDR10+ a Dolby Vision. Ten vnější je chráněný speciálním tvrzeným sklem Ceramic Guard, které by mělo být o 20% odolnější než Gorilla Glass Victus. Vnitřní displej je chráněný pomocí tenké fólie, tam bych jeho odolnost raději více nepokoušel, podobně jako u většiny skládacích telefonů. Potěší certifikace TÜV Rheinland Intelligent Eye Care pro ochranu vašeho zraku.

Telefon v otevřeném stavu je krásně tenký, při pohledu na spodní nebo horní stranu telefonu si ale všimnete, že obě poloviny telefonu nejsou v jedné rovině, ale je tady malá odchylka. Abych to popsal lépe – nemáte k dispozici úplně dokonale rovný displej, ale obě poloviny jsou k sobě lehce přihnuté. Ale při běžné práci si toho nemáte šanci všimnout, odhalí to až detailní pohled na spodní nebo horní část přístroje. Na závěr musíme zmínit certifikaci IPX4 a ano, to není žádná sláva. Pokud se vám na telefonu objeví kapka vody, přežije to. Ale nic moc více v tomto směru nečekejte, tady konkurence od Samsungu vede…

Specifikace a technické parametry OnePlus Open

Specifikace OnePlus Open Vnější displej 6,31″ LTPO OLED, 2484 x 1116, 120 Hz, 2800 nitů Vnitřní displej 7,82″ LTPO OLED, 2440 x 2268, 120 Hz, 2800 nitů Ochranné sklo Ceramic Guard/Ultra Thin Glass Rozměry a váha 153.4 x 73.3 x 11.7 respektive 11.9 mm, 239 respektive 245 g Čipset Qualcomm Snapdrahon 8 Gen 3 Paměť 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB UFS 4.0 Software Android 13, Oxygen OS 13.2 Baterie 4805 mAh, 67W nabíjení Hlavní kamera 48Mpx, 64Mpx teleobjektiv (3x optický/6x hybridní), 48Mpx ultraširoký snímač Selfie kamera 20Mpx hlavní displej, 32 Mpx vnější displej Cena 1899 EUR (cca 45 000 Kč)

Fotoaparát příjemně překvapil, zoom je super

Hodně zvědavý jsem byl na fotoaparáty, zahraniční recenzenti hodně schopnosti OnePlus Open chválili. A nekecali, telefon fotí výborně a nebojím se jej zařadit mezi nejlepší fotomobily současnosti. Stejný fotoaparát mimochodem nabízí OnePlus 12 a nedivím se, že jej výrobce použil opakovaně. Fotí totiž skvěle!

Jak už jsem zmínil v kapitole o konstrukci, telefon nabízí celkem tři fotoaparáty (vlastně jich má rovnou pět, ale selfie fotoaparáty mají z mého pohledu využití hlavně při videohovorech, neočekávám, že byste s nimi fotili celou dovolenou, navíc selfie klidně můžete dělat pomocí hlavního fotoaparátu, kdy se vám náhled zobrazí na vnějším displeji.

Na zádech tedy naleznete tři snímače. Hlavní fotoaparát spoléhá na snímač Sony LYT-T808, disponuje rozlišením 48 megapixelů a nechybí mu optická stabilizace obrazu, potěší rovněž velmi dobrá světelnost F1.7. Teleobjektiv OmniVision OV64B má rozlišení 64 megapixelů, nabízí trojnásobný optický zoom a díky vysokému rozlišení si můžete dopřát až 6ti násobný bezztrátový zoom. Jeho světelnost je F2.6, ani tentokráte nechybí optická stabilizace obrazu.

Širokoúhlý snímač Sony IMX581 má opět rozlišení 48 megapixelů, ale musí se obejít bez optické stabilizace obrazu. Světelnost je F2.2 a pokryje úhel 112 stupňů. Teď to hlavní – kvalita fotografií. A ta je výborná! Snímky chválím za celkovou ostrost, výborné je podání barev. Ano, některé scény fotoaparát netrefí úplně ideálně, typicky protisvětlo někdy zlobí. Ale pořád se díváme na telefon, který zkrátka umí fotit. Výborný je teleobjektiv, s tím si můžete hodně pohrát.

Před několika dny OnePlus Open navíc obdrželo update, díky kterému je možné ve fotoaparátu upravit hodnotu expozice. Pokud jste šikovný fotograf, pak nové funkce určitě dokážete využít. Abych nezapomněl – OnePlus Open nejenom skvěle fotí, ale navrch přidává velmi dobrou aplikaci Fotoaparát, se kterou se pohodlně pracuje a rychle se v ní zorientujete.

Bohužel mi během testování úplně nepřálo počasí, téměř neustále bylo zataženo a pod mrakem. Přesto mě telefon v oblasti fotoaparátu dokázal o svých kvalitách přesvědčit. Zapomenout nesmíme ani na video, OnePlus Open dokáže nahrávat video ve 4K rozlišení se 60 snímky za vteřinu, pochvalu zaslouží podpora HDR10+.

OxygenOS nabízí řadu funkcí, čekáme na Android 14

OnePlus Open v současnosti spoléhá na OxygenOS 13.2, který je postavený na Androidu 13. Android 14 by telefonu slušel mnohem více a jistě bude brzy dostupný. Záplaty jsou uvolňovány pravidelně, prostředí je rychlé a přehledné. Nepatřím k lidem, kteří by nějak extrémně řešili uživatelské rozhraní.

Poradil jsem si s OneUI v Samsungu Galaxy S23, líbí se mi HyperOS v Xiaomi 13, nevadí mi HarmonyOS od Huawei. Každé prostředí má nějaké výhody a nějaké nevýhody. Možnosti přizpůsobení jsou velmi široké, telefon si můžete výrazně přizpůsobit k obrazu svému. Co se týká počtu předinstalovaných aplikací, OnePlus Open patří spíše do průměru. Rozhodně si umím představit, že by tady aplikací už z výroby bylo méně a každý uživatel si stáhl to, co bude skutečně používat. Ale na druhou stranu to vždycky může být horší…

Nemá smysl popisovat každou jednu aplikaci v telefonu, zaměřím se na ty nejdůležitější věci. Zvednutí telefonu může být doprovázeno probuzením displeje, ten můžete probudit rovněž poklepáním. Nechybí možnost používat aplikace v plovoucích oknech, samozřejmostí je funkce Vždy na displeji. U té si můžete zvolit, jestli bude aktivní celý den nebo jen ve vybraném intervalu. K dispozici je spousta nejrůznějších témat a motivů.

Alternativně to můžete nechat na samotném telefonu, pokud nějakou dobu nebudete přístroj používat, funkce se vypne. Uživatelské rozhraní si můžete přizpůsobit nejenom pomocí tapet, ale samozřejmě také ikon, u kterých si můžete jednoduše hromadně změnit tvar. Nabídka přizpůsobení mi přijde dostatečná, na své si přijde každý.

OnePlus Open podporuje použití stylusu, ten ale bohužel nemám k dispozici. Telefon se umí zapnout respektive vypnout ve zvoleném čase, u dnešních telefonů s minimální spotřebou při nečinnosti mi to ale přijde skoro zbytečné. Ale je plus tuto funkci v telefonu mít, ničemu nepřekáží. Přímo v telefonu najdete program pro snadný přesun dat z původního přístroje, stejně snadno můžete provádět zálohu například na USB disk, který můžete připojit díky podpoře technologie OTG.

Co musíme vyzdvihnout (a všiml jsem si, že o tom mluvili rovněž někteří recenzenti v zahraničí) je provázanost rozhraní u otevřeného a zavřeného telefonu. Většina funkcí se dělá, nastavuje a vypadá podobně, nemusíte se nikde nic nového učit. Možná to zní jako samozřejmost, ale ne vždycky to u konkurence dopadne takto dobře. Z aplikací musíme zmínit tu, která se stará o infraport. OnePlus Open můžete používat k ovládání domácích spotřebičů.

OnePlus Open coby normální telefon

V zavřeném stavu je OnePlus Open poměrně těžký mobilní telefon, díky výrazným hranám se ale telefon velmi dobře drží a zkrátka cítíte, že v ruce držíte pořádný kus techniky. Dosáhnout na horní část displeje jednou rukou (tou, kterou v dané chvíli držíte telefon) ale není pohodlné respektive to je skoro nemožné. Ale telefon je naprosto pevný, díly mají nulovou vůli.

Telefon se pohodlně ovládá položený na stole, rozměrný modul na zádech zajišťuje překvapivě dobrou stabilitu. Čekal jsem, že telefon se bude hodně kývat, ale není tomu tak. Přední displej je dostatečně rozměrný pro veškeré úkoly, spoustu času pravděpodobně strávíte právě se zavřeným telefonem, protože větší plochu displeje v dané chvíli zkrátka nebudete potřebovat.

Obraz je kvalitní a ostrý, spokojený jsem s pozorovacími úhly. Co nemusí sedět každému je poměr stran 20:9, displej je zkrátka relativně úzký. Na první pohled to trochu připomíná telefony Sony XPERIA. Mně to nevadilo, ale někomu by se to líbit nemuselo. Otázkou je, jak jinak to vyřešit, aby byly zachovány rozumně kompaktní rozměry.

OnePlus Open coby tablet

V otevřeném stavu se s OnePlus Open pracuje skvěle, k dispozici máte pořádnou porci místa. Paradoxně i ta tlačítka na ovládání hlasitosti se v rozloženém stavu ovládají mnohem lépe. Abych ale jen nechválil – používání více aplikací současně mi nepřijde úplně pohodlné a myslím si, že vývojáři by se na tuto oblast měli zaměřit více. V tomto názoru jsem ale osamocen…

V mém okolí si OnePlus Open vyzkoušelo hned několik lidí a téměř všichni si používání více aplikací chválili. Netvrdím že to je špatné, ale můj názor je, že Huawei tohle už před několika lety uměl lépe. Pravděpodobně síla zvyku, jinak si to neumím vysvětlit. OnePlus Open nejenom že umí otevřít dvě aplikace současně, ale dokonce zvládne aplikace tři (a to je maximum). Nemohu říci, že by se tři aplikace současně používaly extrémně pohodlně, ale v některých situacích je to fajn.

Ještě jednou rovněž zdůrazním, že díky rámečku kolem displeje máte pěkně vymezenou pracovní plochu, navíc je displej alespoň trochu chráněn. OnePlus Open v otevřeném stavu je úžasně tenký a stylový stroj. Jeho rozměry jsou v tomto případě 153 x 143 milimetrů, tloušťka se těsně vešla pod 6 milimetrů, to je skvělá hodnota a jak už jsem několikrát zmínil, není to na úkor kvality konstrukce. Podobně jako vnější displej je výborný ten vnitřní, krásné barvy, skvělé pozorovací úhly, jsem moc spokojen.

Rychlý pohled pod kapotu – chybí bezdrátové nabíjení

Výdrž telefonu hodně závisí na způsobu používání, hlavní displej má přece jenom větší spotřebu než menší čelní panel. Nicméně kombinace baterie s kapacitou 4800 mAh, moderního procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 se osvědčila. Náročnější den dáte bez problémů, během druhého dne ale bude potřeba vyhledat nabíječku. Pokud se budeme bavit o SOT, při prohlížení webu se dostanete s rezervou nad 10 hodin a to je skvělá hodnota. V dnešní době už to není nejlepší hodnota, iPhone 15 Pro Max zvládne ještě o kus víc. Ale OnePlus Open v tomto směru patří k těm výrazně lepším.

Energii doplníte pomocí rychlého 67W nabíjení, z nuly na sto procent to přiložená nabíječka zvládne za necelou hodinu. Mnoha lidem ale pravděpodobně bude chybět podpora bezdrátového nabíjení. K jeho fanouškům jsem se nikdy neřadil, ale to že jej nepoužívám neznamená, že jeho absence je v pořádku. Určitě je lepší, pokud výrobce nechá na zákazníkovi, jestli bezdrátové nabíjení používat bude nebo nebude. V roce 2023 už bezdrátové nabíjení patří k běžným funkcím. Tady ale máte smůlu, bezdrátové nabíjení se zkrátka nekoná.

Telefon nabízí pěkných 16 GB operační paměti v kombinaci s interním úložištěm o kapacitě 512 GB. Dostupnou operační paměť si můžete dále rozšířit zabráním části interního úložiště, vzhledem k originální kapacitě RAM mi to ale nedává smysl a funkci vypínám. Nejsem úplně velkým fanouškem benchmarků, ještě jsem totiž nepotkal telefon s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který by nefungoval skvěle.

Takže se omezím na konstatování, že můžete na nejvyšší detaily spustit jakoukoli hru či aplikaci, procesor zvládne cokoliv. V Antutu Benchmark telefon bez problémů pokořil hranici 1,5 milionu bodů. Rok 2024 ale bude ve znamení procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Proti tomu bude na papíře OnePlus Open ztrácet, při běžném používání ale nepoznáte rozdíl. Co je naopak důležité – vnitřní úložiště je typu UFS 4.0, díváme se na moderní a velmi rychlé úložiště, která vás nebude brzdit.

Pochvalu si zaslouží skvělý zvuk! Máme zde celkem tři reproduktory pod taktovkou Dolby Atmos. Výsledkem je dostatečně hlasitý a především zvuk. Právě u skládacích telefonů je pro mě kvalita zvuku důležitá, je zde větší pravděpodobnost konzumace multimediálního obsahu. U běžných telefonů moc kvalitu a hlasitost reproduktorů neřeším, používám je naprosto minimálně. Ale OnePlus si to pohlídalo a zaslouží si pochvalu.

Závěrečné zhodnocení – OnePlus Open je super!

Příští rok bude ve znamení skládacích telefonů a po několika dnech musím uznat, že OnePlus Open nastavilo laťku pěkně vysoko. Není to dokonalý telefon, vždycky člověk může něco vytknout… Dokonalý telefon neexistuje a máme k dispozici ověřené informace, že se neobjeví ani v roce 2024 :). Můžeme předpokládat, že se začnou objevovat skládací telefony s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, které nabídnout ještě více výkonu. Ale bude vám někdy chybět výkon s OnePlus Open?

Nebude ani v roce 2024, ani v roce 2025. OnePlus Open nabízí přesně to, co od skládačky očekávám – špičkovou konstrukci, kvalitní displeje, výborné fotoaparáty. Nemůžu říci, že bych si zamiloval uživatelské rozhraní, ale to je věc vkusu a názoru. Někomu se líbí OneUI, někomu MIUI nebo EMUI, jinému se zalíbí právě OxygenOS. Rozhodně to není věc, která by mě nějak omezovala, prostě bych si musel pár dní zvykat. S telefonem jsem se loučil nerad, většinu času člověk na velkém displeji (tedy alespoň v mém případě) konzumuje multimédia případně prochází internet.

Klady

+ perfektní konstrukce

+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ 16 GB operační paměti

+ zapuštěný displej

+ trio reproduktorů

+ výborný fotoaparát

+ minimální rýha na displeji

+ na skládací telefon kompaktní rozměry



Zápory

– v době psaní recenze chybějící Android 14 a novější verze OxygenOS

– v některých situacích fotoaparát nepodává nejlepší výkony

– méně pohodlné otevírání a zavírání telefonu

– absence bezdrátového nabíjení

– certifikace IPX4



Hodnocení redakce: 95 / 100 %

Jak se vám líbí OnePlus Open?

Za zapůjčení telefonu děkujeme autorovi Mobile Phone History