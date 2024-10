Nový díl seriálu o aplikacích z Google Play zdarma

Dnešní aplikace pomohou s VPN, hledáním duchů i fotkami



Další díl seriálu o aplikacích a hrách z Google Play, které jsou na pár dní zdarma, je tady. Objevili jsme mezi nimi tentokrát zajímavou možnost VPN Proxy, stejně jako aplikaci pro převod obrázků na PDF a naopak. Pokud jste si z mobilu omylem smazali fotky, může vás spasit další appka, která je dočasně bez poplatků. A na závěr prozkoumáme systém pro zachycení duchů.

TOP aplikace zdarma na Google Play

InsideVPN: Premium VPN Proxy

InsideVPN: Premium VPN Proxy Tech VPN

Bezpečnost je v době internetu velmi důležitá. Abyste si i při surfování po internetu z mobilu zachovali soukromí, je výhodné připojovat se prostřednictvím VPN. Existují různé free aplikace, stejně jako placené. Do druhé skupiny patří i InsideVPN: Premium VPN Proxy. Recenze uživatelů na ni se různí a jsou v ní reklamy, ale svému účelu dokáže posloužit a dobře skryje vaši IP adresu. Využitelná je po celém světě, nabízí intuitivní ovládání i tmavý režim.

InsideVPN: Premium VPN Proxy běžně stojí 1,49 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Deleted Photo Recovery Pro

Deleted Photo Recovery Pro Dev Craft Team

Smazání fotky je otázkou vteřinky – ale co když jste právě tuhle smazat nechtěli? Z útrob svého mobilu ji už jen těžko získáte nazpět. Pokud tedy nemáte po ruce vhodnou mobilní aplikaci. Deleted Photo Recovery Pro pomůže se snadným obnovením nejen smazaných fotek, ale i videí, dokumentů nebo hudby. Soubory obnovuje v původní kvalitě. A s pomocí této appky můžete naopak i trvale smazat vše, co chcete ukrýt před zvědavýma očima ostatních.

Aplikace Deleted Photo Recovery Pro obvykle stojí 3,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Image to PDF – JPG to PDF

Image to PDF - JPG to PDF TAPUNIVERSE

Další zajímavou aplikací pro práci s fotkami je Image to PDF – JPG to PDF. Díky ní můžete jednoduše převádět obrázky ve formátech JPEG, PNG, HEIC, WEBP, BMP, GIF, TIFF… do PDF. A lze to udělat i naopak. Umožňuje i skenování přes foťák, změnu velikosti obrázků a jejich slučování do jednoho PDF dokumentu.

Image to PDF – JPG to PDF normálně stojí 2,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Dual Tone: Wear OS watch face

Dual Tone: Wear OS watch face amoledwatchfaces™

Majitelé hodinek se systémem Wear OS mohou využít tuto aplikaci přinášející nové ciferníky. Dual Tone: Wear OS watch face je vhodná pouze pro hodinky s kulatým ciferníkem a zaujme černým pozadím. Můžete si ciferníky různě přizpůsobovat, využívat různé motivy nebo si vytvořit svůj vlastní.

Dual Tone: Wear OS watch face běžně stojí 0,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Wear OS – API 33+.

Přes 10 000 stažení.

Spirits Gate Ghost Box

Spirits Gate Ghost Box White Light EVP

Specialitkou na závěr je tentokrát aplikace, která slibuje odhalení duchů ve vašem okolí. Spirits Gate Ghost Box využívá non-verbální EVP zvukové frekvenční kanály a nahrává zvukové soubory, které pak mají prokázat přítomnost duchů. S jejím nastavením si můžete různě pohrávat. Tvůrci aplikace doporučují k analýze nahrávek použít následně jiný software.

Spirits Gate Ghost Box normálně stojí 2,49 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 2.1 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Zdroj: Obchod Play