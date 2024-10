Přinášíme další díl seriálu o aplikacích zdarma z Google Play



Prozkoumejte tipy na různé placené appky, které vývojáři zpřístupnili free



Dnešní tipy vám umožní lépe si zorganizovat projekty nebo procvičit mozkové závity



Po týdnu je tady opět další díl seriálu o aplikacích a hrách, které jsou na Google Play právě teď dostupné zdarma. Našli jsme velmi zajímavou aplikaci, která vám pomůže lépe si zorganizovat vaše projekty a díky tomu v nich snadněji odhalit chyby a nedostatky. Za pozornost také stojí kalkulačka zaměřená na kalendářní data. A objevili jsme i jeden netradiční hudební přehrávač.

TOP aplikace zdarma na Google Play

KX hudební přehrávač Pro

KX Music Player Pro Coocent

Pokud už vás nebaví jen si přehrávat hudbu ze Spotify nebo YouTube, můžete vyzkoušet tuhle libůstku. Hudební přehrávač KX Equalizer má profesionální design, nabízí 5pásmový ekvalizér a má naprosto intuitivní ovládání. Každý běžný hudební zážitek tak povýší na skvělou záležitost, kdy si s hudbou budete moci pohrávat přesně podle svého vkusu

Podporuje mnoho formátů včetně MP3, MP4, MP2, MP1, OGG, WAV, AIFF, MIDI, AAC, 3GP, XM a dalších.

Aplikace KX hudební přehrávač Pro běžně stojí 2,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 50 000 stažení.

Date Calculator Pro

Date Calculator Pro ng-labs

Taky vám někdy vypočítání potřebného letopočtu nebo data dělá problém? S touhle šikovnou aplikací to zvládnete raz dva. Date Calculator Pro je určený pro propočítávání let, měsíců, týdnů i dnů. Ale stejně dobře poslouží i pro počítání hodin nebo dokonce vteřin, nalezení určitého dnu v týdnu a tak dále. Je to prostě taková neobvyklá kalkulačka, kterou se hodí mít po ruce. A je v češtině.

Date Calculator Pro běžně stojí 0,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 50 000 stažení.

SnagID – Audit webu

SnagID - Snagging & Inspection Appculus Technologies

Ať už máte svou webovou stránku, e-shop nebo jakýkoliv jiný projekt, jistě se průběžně potýkáte s různými zádrhely. A někdy je jak časově, tak personálně složité vyřešit je. Pomoci vám může tahle nenápadná aplikace. SnagID – Audit webu umožňuje přidání projektu včetně fotografií, vytváření PDF dokumentů a excelových tabulek, různé typy porovnávání, dopisování poznámek, filtrování a třídění. Může se stát jakýmsi kapesním manažerem, který vám ušetří čas a vše zpřehlední.

SnagID – Audit webu obvykle stojí 4,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

AirBuds Popup – airpod battery

AirBuds Popup - airpod battery Designer J

Používání bezdrátových sluchátek je trendy, ale leckdy je těžké uhlídat stav jejich baterie. Pomoci vám s tím může aplikace AirBuds Popup – airpod battery. Přímo na displeji mobilu zobrazí informaci o stavu nabití bezdrátových sluchátek. Můžete si navíc přizpůsobit vzhled widgetu, nastavit detekci nošení sluchátek nebo vyzkoušet zajímavou funkci Assistive Listen. Appka podporuje AirPods 3. generace.

Aplikace AirBuds Popup – airpod battery obvykle stojí 1,49 dolarů, výjimečně je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Speed Math – Mini Math Games

Speed Math - Mini Math Games Eggies

Na závěr tu máme jednu libůstku. Zatímco v minulých dílech seriálu jsme upozorňovali na zajímavé aplikace pro procvičení angličtiny, tentokrát tu máme appku pro matematiku. A někdy pěkně záludnou. Její výhodou je, že úroveň můžete přizpůsobit svému školákovi či předškolákovi, stejně jako si můžete obtížnější matematické operace zopakovat i sami.

Nechybí v ní třeba ani mocniny, odmocniny a faktoriály, stejně jako můžete svému dítku nabídnout určování tvarů či barev. A jelikož je v angličtině, je to pro děti ještě přínosnější. Principem přitom je, že na řešení každého příkladu máte jen velmi krátký čas.

Aplikace Speed Math – Mini Math Games normálně stojí 1,49 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 5.1 a vyšší.

Přes 500 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Empire Warriors: Tower Defense ZITGA

Spaxe | Space Arcade Quantic Bit

SPHAZE: Sci-fi puzzle game SUBPIXELS

Připomeňte si starší díly seriálu o aplikacích zdarma:

Jaká z dnešních aplikací z Google Play vás zaujala nejvíc?

Zdroj: Obchod Play