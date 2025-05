Google Play aplikace zdarma: Vodní efekty na fotky, alarm pro nabitou baterii a widget odpočtu času

Rádi zkoušíte nové appky nebo hledáte způsoby, jak si zjednodušit život? Google Play je plný různých aplikací, ale zatímco část z nich je zdarma, další jsou placené. A málokomu se chce platit za něco, co nezná a ještě si to nevyzkoušel. Vývojáři to ale tuší, a tak občas nabídnou své aplikace nebo hry dočasně zdarma. Se stažením byste pak neměli váhat, protože nikdo neví, kdy zase budou za poplatek.

Vybrala jsem pro vás několik zajímavých aplikací a her, které vám mohou zjednodušit život, zabavit vás nebo se s nimi naučíte ledacos nového. Ty, u kterých vidíte screenshoty, jsem osobně vyzkoušela.

Tentokrát mě zaujala aplikace pro zvukovou indikaci plného nabití baterie, ta sloužící pro procvičování anglického pravopisu nebo widget s odpočtem času. Za pozornost podle mě stojí ale třeba i appka nabízející různé efekty vody, jimiž můžete ozvláštnit své fotografie.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Full Battery Alarm

Full Battery Alarm Power Mind Apps Instalovat (Free) Google Play

Nechávat mobil zbytečně dlouho v nabíječce není úplně dobrý nápad. Stejně tak se vám může pěkně vymstít, když si pravidelně nekontrolujete stav baterie a najednou jste na nule. Pomoci vám může aplikace s názvem Full Battery Alarm, která vás dokáže upozornit na plně nabitou baterii, ale i na tu téměř vybitou. Nemusí tak mobil neustále kontrolovat, v appce si nastavíte tón i hlasitost alarmu, stejně jako další možné detaily.

Full Battery Alarm běžně stojí 0,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Water Reflection Photo Effects

Water Reflection Photo Effects Power Mind Apps Instalovat (Free) Google Play

Mobily už dnes mají zabudované základní editory fotografií, případně si se svými fotkami můžete pohrát díky umělé inteligenci. Ale pak jsou tu i různé zajímavé aplikace, které vám umožní přidat k fotkám další efekty. Velmi zajímavě vypadá appka Water Reflection Photo Effects, která nabízí různorodé efekty vody. Ať už vás zaujme možnost odrazu nebo třeba kapek, můžete svým fotkám snadno dodat mnohem originálnější vzhled.

Water Reflection Photo Effects obvykle stojí 0,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 5 000 stažení.

Countdown Widget – Time Until

Countdown Widget - Time Until Power Mind Apps Instalovat (Free) Google Play

Ve svém mobilu máte k dispozici řadu různých widgetů. A další si klidně můžete i stáhnout. Za pozornost stojí ten s názvem Countdown Widget – Time Until, který nabízí odpočet času do nějaké události. Pokud například plánujete oslavu narozenin, rozlučku se svobodou nebo hledáte nejzazší termín pro nákup vánočních dárků, tenhle widget vám přímo na displeji ukáže, kolik času vám ještě zbývá. Což je velmi praktická pomůcka.

Countdown Widget – Time Until normálně stojí 0,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Spelling Gaps PRO

Bez angličtiny už se dnes takřka nelze obejít. Ale abychom ji nezapomínali nebo zbytečně nechybovali, je třeba neustále si ji procvičovat. Zatímco ke konverzaci si můžete najít reálného člověka nebo třeba chatbota, k procvičování pravopisu může posloužit aplikace Spelling Gaps PRO. Hravou formou v ní doplňujete chybějící písmena do slov a můžete si tak osvěžit své znalosti. K dispozici je 5 úrovní obtížnosti a také vlastní editor slov. Appka díky tomu může vyhovovat třeba i potřebám žáků na základní škole.

Spelling Gaps PRO běžně stojí 1,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 2.3 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Stick Warrior SuperHero Dragon Super Dragon Legends PVP Instalovat (Free) Google Play

Stickman Warriors Dragon Hero Super Dragon Legends PVP Instalovat (Free) Google Play

Cartoon Craft Studio NAP Instalovat (Free) Google Play

Zdroj: Obchod Play