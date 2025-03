Google Play aplikace zdarma: konvertor obrázků, zámek aplikací i správce vyzvánění

Seriál o aplikacích z Google Play pokračuje dalšími tipy na appky a hry, které jsou nyní zdarma. Jedná se o placené verze aplikací, které jsou běžně za peníze, ale dočasně je můžete mít zdarma. Akce vždy trvá jen krátký čas, a proto je třeba dlouho neváhat.

Tentokrát mě zaujala appka pro zamčení a ochranu aplikací, konvertor obrázků na PDF, procvičování synonym v angličtině a také sada oválných 3D ikon. Velmi neotřelá je pak aplikace pro změny a nastavování vyzvánění, kterou si dost možná zamilujete. Pojďme se na ně podívat.

Ringtone Scheduler

Nastavení vyzvánění mobilu je asi to první, co po zakoupení a nastavení nového telefonu uděláte. Jenže jeden typ vyzvánění se možná brzy omrzí. Aplikace Ringtone Scheduler přináší zajímavé možnosti, jak si s vyzváněním dále pohrát. Můžete si jejím prostřednictvím nastavit různé melodie na různé části dne, případně si přímo nastavit určené časy. Je to snadné, hravé a jistě vás to nadchne.

Ringtone Scheduler obvykle stojí 0,99 dolarů teď je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Synonyms PRO

Opakování, matka moudrosti. A u cizích jazyků to platí obzvlášť. Pokud nechcete vypadnout z angličtiny, je dobré průběžně si ji procvičovat. Aplikace Synonyms PRO vás naučí používat různá synonyma, tedy slova se stejnými významy. Osvěžíte si staré školní znalosti a jistě s ní pochytíte i ledacos nového. To vše hravou formou a v několika herních režimech.

Synonyms PRO běžně stojí 0,99 dolarů, nyní je zadarmo.

Pro Android 2.3 a vyšší.

Přes 5 000 stažení.

CircleDock 3D – Icon Pack

Nudí vás fádní ikony aplikací? Existuje nespočet možností, jak si je proměnit podle vašeho vkusu. K zajímavým balíčkům ikon patří třeba CircleDock 3D – Icon Pack. Nemění ikony zcela, ale jejich tvar promění v kruhový a navíc jim dodá třetí rozměr. Vypadá to zajímavě, ale nijak divoce, jak je zvykem u mnoha jiných typů ikon. V balíčku jich navíc najdete přes 7 000, takže dozajista objevíte i ty pro své aplikace.

CircleDock 3D – Icon Pack běžně stojí 1,49 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

AppLock PRO

Bojíte se o své soukromí. V dnešní době se není čemu divit. Aplikace AppLock PRO nabízí ochranu vašich appek, do nichž se po uzamčení dostanete pouze na základě zadání PIN kódu nebo otiskem prstu. Používání je velmi snadné a intuitivní a můžete tak svá tajemství ochránit před členy své domácnosti, zvědavými kolegy nebo případným zlodějem

AppLock PRO obvykle stojí 4,49 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 5 000 stažení.

Image to pdf Converter

Potřebujete obrázek nebo fotku převést do jiného formátu? Existují online konvertory nebo různé aplikace, které vám s tím pomohou. K jedné z nich patří i Image to pdf Converter, která zvládá převod z/do PDF, převede i více obrázků naráz a rovnou pak soubory můžete sdílet. Ovládání je zcela intuitivní a zvládne to i úplný laik.

Image to pdf Converter obvykle stojí 0,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

