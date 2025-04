Skvělé Google Play aplikace zdarma: hudební appky, inteligentní navigační lišta i displeje na chytré hodinky

Pravidelný seriál o aplikacích z Google Play se vrací s dalšími tipy na appky a hry, které jsou na Obchodě Play zdarma. Jde vždy o placené verze aplikací, které si obvykle musíte koupit. Proto je potřeba dlouho neváhat – vývojáři je už brzy zase schovají za platební bránu.

Tentokrát mě zaujaly appky pro mixování a úpravy hudby, zajímavé ciferníky na chytré hodinky, správce hesel nebo originální navigační lišta. Některé aplikace se dostávají do free verzí opakovaně, takže už jsme o nich psali. Takže pokud jste je tentokrát nestihli stáhnout včas, nemusíte smutnit – nejpozději za pár týdnů nejspíš budou zase zdarma.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Ladies RUN: Watch face

Ladies RUN: Watch face amoledwatchfaces™ Instalovat (Free) Google Play

Nebaví vás už ciferník vašich chytrých hodinek a chtěli byste něco zajímavějšího? Možná vás zaujme speciální aplikace s novými ciferníky Ladies RUN: Watch face. Na černém pozadí získáte optimalizovaná data ve vysokém rozlišení a v něžných ženských odstínech. K dispozici je 20 stylů, ale pozor – sednou pouze na kulaté ciferníky a na Wear API 28+.

Ladies RUN: Watch face obvykle stojí 0,99 dolarů, teď je zadarmo.

Přes 5 000 stažení.

Spirits Gate Ghost Box

Spirits Gate Ghost Box White Light EVP Instalovat (Free) Google Play

Věříte na duchy? Nebo si jen chcete zpestřit dámskou jízdu a trochu se začít bát paranormálna? Pak by vás mohla nadchnout aplikace Spirits Gate Ghost Box. Ovládání je zcela jednoduché a appka údajně obsahuje systém, který využívají i profesionální výzkumníci paranormálních jevů. Nahrané audio soubory můžete uložit do telefonu.

Spirits Gate Ghost Box běžně stojí 1,49 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 2.1 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Offline Password Manager

Offline Password Manager Yogesh Dama Instalovat (Free) Google Play

Máte spoustu hesel a účtů? A dělá vám problém správně se do nich přihlásit? Jednou z variant je psát si vše do bloku a uložit do bezpečí pracovního stolu. Ale pokud jste zrovna na cestách, může být praktičtější mít všechna svá hesla po ruce. Pomoci vám s tím může aplikace Offline Password Manager. Dala ukládá s šifrováním, ale zároveň vám umožňuje sdílet je s vašimi kontakty. Ovládání appky je přitom zcela intuitivní.

Offline Password Manager obvykle stojí 0,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 5 000 stažení.

Smart navigation bar - navbar Yogesh Dama Instalovat (Free) Google Play

Inteligentní navigační panel Smart navigation bar – navbar vám pomůže snadněji se zorientovat ve vašem mobilu nebo zrychlí přístup k poznámkám či jiným aplikacím. Obsahuje animace, můžete si u něj pohrát s obrázky ze své galerie a na lištu si můžete vložit i jakýkoliv text.

Smart navigation bar – navbar normálně stojí 0,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 50 000 stažení.

Aplikace pro úpravu hudby

Milujete hudbu a kromě běžného poslechu si rádi pohráváte i s jejím nastavením? Pak vás dozajista nadchnou aplikace pro úpravu basů, hlasitosti nebo výšek. Plus je tady i jedna napodobující mixážní pult. Níže si můžete vybrat, která vás zaujme – nebo si stáhnout třeba všechna.

Volume Booster - Loud Speaker Coocent Instalovat (Free) Google Play

Bass Booster & Equalizer PRO Coocent Instalovat (Free) Google Play

DJ Mixer - DJ Music Remix Pro Nuts Mobile Inc. Instalovat (Free) Google Play

TOP hry zdarma na Google Play

Stickman Legends Offline Games ZITGA Instalovat (Free) Google Play

Zombie Age 3 Premium: Survival DIVMOB Instalovat (Free) Google Play

Dungeon Corp. P (Idle RPG) Bigshot Games Instalovat (Free) Google Play

Připomeňte si starší díly seriálu o aplikacích zdarma:

Která aplikace z Google Play vás zaujala?

Zdroj: Obchod Play