Při oficiálním debutu vlajkové řady Samsung Galaxy S24 představil Google zajímavou funkci Circle to Search, která byla prezentována i jako součást balíčku Galaxy AI. Tahle vychytávka využívající umělé inteligence, jež se spustila koncem ledna, se samozřejmě nevyhnula ani modelům Pixel 8 a Pixel 8 Pro. Nyní se konečně rozšiřuje i na starší zařízení a dočkávají se nejen majitelé loňských Samsungů (k nim se funkce dostane koncem měsíce), ale i vlastníci předloňských Pixelů.

Circling back on this…Circle to Search is rolling out now to #Pixel7 and Pixel 7 Pro! 🎉

Just draw a circle with your finger around an image, text, or video to quickly find all the info you need.¹

Learn more about our latest #FeatureDrop²: https://t.co/YYfRcoy8xq pic.twitter.com/YI04HsoBko

— Made by Google (@madebygoogle) March 11, 2024