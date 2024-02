Spolu s řadou Galaxy S24 představil Samsung balíček plný AI funkcí

Sada nástrojů Galaxy AI se nyní dostává ke starším zařízením

Dočkají se majitelé loňských vlajek, skládaček i tabletů

Letošní představení vlajkové řady Samsung Galaxy S24 se neslo nejen ve jménu hardwarových změn, ale také významných softwarových novinek. Jednotlivé telefony ovládla umělá inteligence, tedy neustále rostoucí trend technologického světa, který se s nejvyšší pravděpodobností bude s nástupem měsíců či let dostávat do čím dál většího počtu produktů. Nyní každopádně můžeme oslavovat, jelikož balíček atraktivních funkcí Galaxy AI se rozšiřuje také mezi uživatele starších zařízení.

Kdo si myslel, že Galaxy AI zůstane zcela exkluzivní pro letošní špičkové telefony, bohužel (nebo spíš bohudík?) se zmýlil. S uživatelským rozhraním One UI 6.1 totiž umělá inteligence přichází také do telefonů Galaxy S23 a Galaxy S23 FE. Stejně tak se mohou radovat majitelé loňských skládaček Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5 nebo uživatelé tabletů řady Galaxy Tab S9. Samotný Samsung každopádně v tiskové zprávě upozorňuje, že na starší modely nemusí dorazit úplně všechny funkce.

Zaměřme se ale spíš na vychytávky, které si skutečně budou moct vychutnat i vlastníci oněch zmíněných zařízení z předešlého roku. Podle Samsungu se na starší modely rozšíří funkce Textový asistent, jež dovede upravovat citové zabarvení zprávy a překládat texty ze 13 různých jazyků, Tlumočník, která prostě a jednoduše dovede překládat konverzace v reálném čase, anebo Simultánní překlad, jenž se snaží prolomit jazykové bariéry v průběhu telefonátů (češtinu ale zatím bohužel nepodporuje).

Samsung Galaxy S24 (S921B) Kde koupit: Cena od: 21 990 Kč Koupit

Expandují také funkce pro snadné zpracování textu, ať už jde o vlastní poznámky nebo informace z webových stránek, či novinky Circle to Search with Google, díky níž se dají on-line vyhledávat objekty, které zakroužkujete na displeji. Asistent přepisu zase usnadňuje přepis záznamů ze schůzek. I kreativci ocení přechod na One UI 6.1 – novinka zvaná Generativní úpravy umí měnit velikost, polohu či orientaci objektů v záběru a funkce Návrhy úprav zrychluje a usnadňuje úpravy snímků. Vychytávka Okamžité zpomalení zase posouvá na vyšší level tvorbu slow-motion klipů.

Komerční sdělení Mobil Pohotovost Nový Samsung Galaxy S24 přeobjednáte absolutně nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti, a to už od 165 Kč x 26 měsíců díky speciální službě Dopředný výkup. V prvních dnech navíc ušetříte až 5 500 Kč a získáte ten nejlepší dárek – záruku na 3 roky zcela zdarma! Veškeré podrobnosti zjistíte na mp.cz/galaxys24.

Dostane Galaxy AI funkce i váš mobil?

Zdroj: Tisková zpráva