Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali možném příchodu telefonu Google Pixel 6a. Respektive, bylo by hodně překvapivé kdyby se jedna z nejúspěšnějších řad od americké firmy nedočkala nástupce. V předchozím článku jsme vám ukazovali první neoficiální rendery a zmiňovali jsme, že by se měl telefon dočkat stejného 50Mpx hlavního snímače a možná také čipsetu Qualcomm Snapdragon 778G. Dnešní informace však říkají něco jiného.

První informace o Google Pixel 6a

Dle nich se Google Pixel 6a interně označuje jako Bluejay a měl by disponovat 12,2Mpx fotoaparátem Sony IMX363, který se nachází v Pixelu 5, Pixelech 4a nebo Pixelech 4. Nemá chybět ani 12Mpx ultraširoký fotoaparát Sony IMX355 a selfie kamerka má rovněž zůstat totožná. Půjde o 8Mpx fotoaparát, který nalezneme i ve standardní verzi Pixelu 6. Web 9to5google rovněž prozradil, že by měl v telefonu tikat čipset Google Tensor, díky kterému se dočkáme také funkcí jako živý překlad či nového HDR videa. Dopomáhat by mu mělo 8 GB RAM a 128GB úložiště.

Nové informace tedy tvrdí, že se Google rozhodne vydat cestou lepšího čipsetu v kombinaci s horším fotoaparátem nežli naopak, což nám osobně dává větší smysl.

Jak se těšíte na Google Pixel 6a?

Zdroj: 9to5google