Když Google před dvěma lety představoval řadu Google Pixel 4, jednalo se o vůbec první telefony z dílny americké firmy, které se chlubily odemykáním obličejem. Vzhledem k tomu, že Pixel 5 byla spíše budget vlajka se do něj tato technologie nedostala. Co ale Pixel 6 a Pixel 6 Pro? V původních plánech funkce byla, tak kam zmizela?

Google Pixel 6 měl mít odemykání obličejem

Vývojář Freak07 se na XDA-Developers pochlubil novými zdrojovými kódy, které objevil v nových Pixelech. Jde o záhadné slovíčko “Tuscany”, což je kódové označení pro optimalizované odemykání obličejem. Poprvé se přitom objevila už v červencových bezpečnostních záplatách. Stará se o to, aby procesorová jádra netrávila zbytečně velké množství času na vysokých taktech a zatížila se pouze v případech, kdy bude telefon uživatele rozpoznávat.

Dokonce uniklo i několik fotografií, kde je funkce vidět v nastavení. Proč se tedy do finálních telefonů nedostala? Na to vám nedokážeme odpovědět. Možná to prostě Google jen nestihl a funkce se dočkáme v některé z aktualizací Pixel Feature Drop.

Jak si odemykáte telefon vy?

Zdroj: GSMArena