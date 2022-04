Máte Pixel 6? Pak se vám možná nelze dovolat

Telefony z řady Google Pixel 6 jsou na trhu asi půl roku. Za tu dobu však Google nadělal uživatelům spoustu problémů, na které jsme vás upozornili v jednom z našich větších článků. Na redditu si nyní začala poměrně velká část lidí stěžovat na to, že jim telefon automaticky odmítne hovor a to bez toho, aniž by o tom uživatel věděl.

Na problém upozornil uživatele /merryjaina, který se ve vlákně zeptal, zda někdo neřešil problém s tím, že mu telefon odmítá hovory, aniž by jej na to upozornil. Na telefonu se mu nezobrazí žádná notifikace o zmeškaném hovoru. Vidět je to pouze v historii hovorů.

Jenže to nebyl zdaleka jediný. Jedinci, kteří mají podobný problém začali psát právě do tohoto vlákna a nebylo jich vůbec málo. V tuto chvíli na problém neexistuje jednoduché řešení a Google se k ní zatím nevyjádřil. Není tedy vůbec jisté, zda o problémů ví, případně pracuje na opravě.

Měli jste někdy podobný problém?

Zdroj: AndroidPolice