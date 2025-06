Úniky prozrazují: Google Pixel 10 Pro Fold přijde s vylepšenou ochranou

Chystaný Google Pixel 10 Pro Fold by mohl znamenat přelom mezi skládacími telefony. Nový únik tvrdí, že nabídne vyšší odolnost než jakýkoli konkurent, včetně vylepšené certifikace IP68. To by znamenalo, že se na trhu poprvé objeví skládací telefon velmi vysoce odolný jak vůči prachu, tak vodě.

Google podle dostupných informací přepracoval konstrukci pantu, který je oproti předchozímu modelu štíhlejší. Díky tomu bude celý telefon tenčí a lépe padne do ruky – což je častá slabina současných foldů. Uniklé rendery samotného Pixelu 10 Pro Fold pak zveřejnil portál AndroidHeadlines, a to už na jaře letošního roku.

Údajně by měl také dorazit s certifikací IP68, což znamená následující:

IP6X značí, že je telefon zcela prachotěsný, a tak se dovnitř nedostanou ani mikroskopické částice

IPX8 naopak definuje voděodolnost, standardně při ponoření do hloubky až 1 metru po dobu 30 minut

Google Pixel 10 Pro Fold má být první skládačkou s touto ochranou

Většina dnešních skládacích telefonů má certifikaci jen IPX8, což značí odolnost proti vodě, ale bez ochrany proti prachu – a to je u pohyblivých částí problém.

Pixel 10 Pro Fold tedy slibuje mnohem robustnější konstrukci než třeba chystaný Samsung Galaxy Z Fold 7, který podle některých úniků nabídne jen IP48 (odolnost proti pevným předmětům nad 1 mm a stejná voděodolnost).

Oficiální uvedení Pixelu 10 Pro Fold je pak naplánováno na 20. srpna, ačkoliv cena zatím není potvrzena. Očekává se každopádně cena podobná předchozím generacím, a tedy něco mezi 40 000 až 50 000 Kč.

Těšíte se na Google Pixel 10 Pro Fold?

Zdroj: GizmoChina