Google Pixel 10 Pro XL má nepříjemně zdražit! Jak jsou na tom další modely?

Jen pár měsíců před očekávaným představením nové generace vlajkových telefonů Google Pixel 10 se objevují zajímavé informace o cenové strategii. S exkluzivní zprávou přišel server Android Headlines, jenž popisuje překvapivé změny v nacenění některých modelů.

Dražší vrcholný model, levnější skládačka

Portál Android Headlines uvádí, že u letošní řady Pixel 10 dojde k zajímavému cenovému přeskupení (odvolává se přitom na zdroje blízké ke Googlu). Zatímco základní Pixel 10 by si měl udržet cenovku 799 dolarů (v Česku tak může začít na 22 990 Kč), u modelu Pixel 10 Pro XL máme očekávat zvýšení ceny přibližně o 100 dolarů (2 300 Kč v přepočtu). To může znamenat, že nejvyšší model dorazí na náš trh s cenou okolo 33 tisíc Kč, čímž se výrazněji oddělí od zbytku nabídky.

Stejně nečekaným krokem má být snížení ceny u skládacího modelu Pixel 10 Pro Fold, který by měl být dostupný přibližně za 1 600 dolarů. Aktuální Pixel 9 Pro Fold byl přitom uveden za 1 700 dolarů. Google zjevně chce učinit svůj foldable dostupnějším a konkurenceschopnějším vůči zařízením od Samsungu nebo čínských výrobců.

Render Google Pixel 10 Pro XL

Dlouhodobá vize Googlu

Zdroj dále uvádí, že Google plánuje pokračovat v aktuálním nastavení produktové řady minimálně do roku 2028, kdy by měla přijít generace Pixel 13. To znamená, že se i nadále budeme setkávat se základním modelem, dvěma verzemi Pro (menší a větší) a skládací specialitou.

Zajímavostí je, že řada Pro Fold má v následujících letech dále zlevňovat. V roce 2027 by měla cena klesnout na přibližně 1 500 dolarů, zatímco konkurence částky posouvá spíše nahoru. Google pravděpodobně vidí v segmentu skládacích telefonů velký potenciál a chce v něm získat významný tržní podíl. Je však nutné podotknout, že po stránce výbavy nejsou skládací Pixely tak špičkové jako konkurence – jde zejména o čipset nebo fotoaparáty.

Render Google Pixel 10 Pro Fold

Řada Pixel A zůstane cenově stabilní

Podle zdroje má cenově dostupná řada Pixel A zůstat i v následujících letech na hranici 499 dolarů, což je dobrá zpráva pro příznivce telefonů střední třídy (do Česka letošní novinka Pixel 9a míří s cenou 13 990 Kč). Stabilní cena přitom umožní Googlu udržet dostatečný odstup mezi těmito modely a základními vlajkovými telefony.

Google Pixel 9a

Jak přesně se cenová strategie Googlu projeví na českém trhu, zatím můžeme pouze odhadovat. Tradičně bývají ceny v Evropě vyšší než v USA, a navíc není jisté, že se všechny modely (zejména skládací Pixel 10 Pro Fold) vůbec dostanou na náš trh.

Jaký model z chystané řady Google Pixel 10 vás nejvíce láká?

Zdroj: Android Headlines