Google Pixel 10 dostane teleobjektiv, ale za cenu horšího hlavního objektivu. Unikly specifikace kamer

Není to tak dlouho, co se na internetu objevily první rendery očekávané vlajkové řady Google Pixel 10. Zhotovil je uznávaný designér OnLeaks, který prostřednictvím nich prozradil, že i letos bude rodinka tvořená třemi telefony. Největší překvapení jsme zpozorovali u základního modelu, jenž byl vyobrazen se třemi fotoaparáty. Nyní se potvrzuje, že nejlevnější novinka skutečně nabídne teleobjektiv, ale zadarmo to nebude.

Jsou tři fotoaparáty skutečně lepší než dva?

Hned po zveřejnění renderů se začala objevovat otázka, jaký přesně tedy bude rozdíl mezi Pixelem 10 a dražší verzí Pro. Ono je to ostatně zcela logické, když oba smartphony disponují stejným čipsetem i displejem s totožnou velikostí. Loni byla jednou z hlavních odlišností právě přítomnost teleobjektivu, který chce Google najednou nabídnout napříč celou řadou.

Situaci rozklíčovala čerstvá zpráva serveru Android Authority, jehož redaktorka Kamila Wojciechowska je dobře známá pro své kontakty uvnitř společnosti Google. Dostáváme díky tomu informaci, že Pixel 10 dostane horší teleobjektiv než Pixel 10 Pro/Pro XL. Konkrétně půjde o 11Mpx snímač Samsung 3J1, kdežto dražší modely obdrží 48Mpx Sony IMX858 jako loni.

To ale není vše. Google Pixel 10 současně nabídne slabší primární fotoaparát, a to 50Mpx Samsung GN8 s velikostí jen 1/1,95″. Také ultrašíro využije menší Sony IMX712 s rozlišením jen 13 Mpx. Tím telefon v těchto směrech klesne na úroveň Pixelu 9a, jenž spadá do střední třídy.

Google Pixel 10 Pro/Pro XL: letos beze změny

Už o pár řádků výše jsem uvedl, že dvojice Pixel 10 Pro obdrží stejný teleobjektiv jako loni. Bohužel, upgradem si neprojde ani žádný další snímač. Zůstává tedy hlavní senzor Samsung GNV (1/1,31″, 50 Mpx), ultra širokoúhlá kamera využívající snímač Sony IMX858 (1/2,55″, 48 Mpx) i selfie kamera, která rovněž spoléhá na Sony IMX858.

Jediný rozdíl najdeme u skládacího Pixelu 10 Pro Fold, v jehož případě je otázka, zda bude oficiálně k dispozici na českém trhu. Novogenerační konkurent řady Galaxy Z Fold obdrží stejný hlavní fotoaparát jako Pixel 10, tedy 50Mpx Samsung GN8 o velikosti 1/1,95″.

Tabulkový přehled specifikací

Google Pixel 9a Google Pixel 9 Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro/Pro XL Google Pixel 9 Pro/Pro XL Google Pixel 10 Pro Fold Google Pixel 9 Pro Fold Hlavní fotoaparát Samsung GN8

50 MP

1/1.95” Samsung GNV

50 MP

1/1.31” Samsung GN8

50 MP

1/1.95” Samsung GNV

50 MP

1/1.31” Samsung GNV

50 MP

1/1.31” Samsung GN8

50 MP

1/1.95” Sony IMX787

64 MP

1/1.73” Ultra širokoúhlá kamera Sony IMX712

13 MP

1/3.1″ Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Sony IMX712

13 MP

1/3″ Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Samsung 3J1

12 MP

1/3” Samsung 3J1

12 MP

1/3” Teleobjektiv – – Samsung 3J1

11 MP

1/3” Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Samsung 3J1

12 MP

1/3” Samsung 3J1

12 MP

1/3” Selfie kamera Sony IMX712

13 MP

1/3.1″ Samsung 3J1

11 MP

1/3”

Autofocus Samsung 3J1

11 MP

1/3”

Autofocus Sony IMX858

48 MP

1/2.55”

Autofocus Sony IMX858

48 MP

1/2.55”

Autofocus Samsung 3K1

11 MP

1/3.94” (zevnitř i zvenku) Samsung 3K1

11 MP

1/3.94” (zevnitř i zvenku)

Oceníte u Pixelu 10 teleobjektiv i přes downgrade hlavního objektivu?

Zdroj: Android Authority