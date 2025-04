Těšíte se na Google Pixel 10 Pro Fold? Máme pro vás parádní rendery

Ohebné telefony, nad kterými jsme před 5 lety žasli, se staly něčím naprosto běžným. Ale přesto je každý další model očekáván, zvláště když jde o takového výrobce, jako je Google. Ohebné telefony navíc skýtají přece jen větší prostor pro inovace než klasické chytré telefony.

Představení Google Pixel 10 Pro Fold je ještě daleko Protože se Googlu nepodařilo uhlídat rendery, můžeme se už nyní podívat, jak bude vypadat. Neočekávejte nic velkého. Jedinou patrnou změnou je přesunutí slotu na SIM kartu na horní hranu zařízení.

Google Pixel 10 Pro Fold

Rozměry Pixel 10 Pro Fold by měly být přibližně 155,2 × 150,4 × 5,3 mm. Je zde mírná odchylka od předchozího modelu, ale protože se nejedná o oficiální údaj, může jít o chybu. Co se procesoru týká, očekává se Tensor G5, vyrobeným společností TSMC pomocí 3nm technologie. To by mohlo mít pozitivní vliv na výkon i spotřebu.

Čipset by měl být doplněn 16 GB RAM a úložištěm 256 GB nebo 512 GB. Kamera by měla zůstat beze změn, s hlavním 48MP objektivem, 10,5MP ultraširokoúhlým objektivem a 10,8MP teleobjektivem s 5x optickým zoomem.

Pixel 10 Pro Fold by mohl být uveden na trh za nižší cenu než jeho předchůdce. Oficiální oznámení se pak očekává v srpnu 2025 na akci Made by Google spolu s dalšími modely této řady.

Máte rádi ohebné telefony?

Zdroj: Android Headlines