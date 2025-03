Základní Google Pixel 10 možná poprvé dostane teleobjektiv! Design prozrazují úchvatné rendery

V posledních týdnech se objevovaly informace především o připravovaném smartphonu střední třídy Google Pixel 9a, který se do prodeje dostane ještě tento měsíc, ale nyní máme zásadní informace o špičkových modelech Pixel 10. Ty by se měly představit v srpnu, a to opět ve třech konfiguracích. Velmi zajímavého překvapení se dočkáme u základního modelu.

Rendery kompaktní vlajky Google Pixel 10 zveřejnil server Android Headlines ve spolupráci s uznávaným leakerem a designérem @OnLeaks. Prozrazují, že základní model chystané rodinky obdrží namísto dvou fotoaparátů rovnou tři, z nichž jeden se zdá být periskopickým teleobjektivem.

Pakliže i levnější Google Pixel 10 nabídne trojici zadních kamer, je otázka, jakými benefity má výrobce v plánu potěšit potenciální zájemce o verzi Pro. Absence teleobjektivu u základního modelu totiž představovala jeden z klíčových důvodů, proč si připlatit.

Android Headlines dále uvádí, že Google Pixel 10 bude měřit 152,8 x 72 x 8,6 mm bez kamerového modulu, jenž do celkové tloušťky přidá další 3 mm. Oproti předchůdci bude konstrukce o 0,1 mm tlustší. Samozřejmostí je, že zůstanou ploché boční hrany a zcela rovný displej – jde o designové/konstrukční aspekty, které se u současné řady osvědčily. Na tloušťce rámečků však Google příliš nezapracoval…

Očekává se, že řada Google Pixel 10 poprvé nabídne procesor Tensor G5 vyráběný tchajwanským kolosem TSMC. Nedávný únik také poukázal na přítomnost personalizovaného AI asistenta Pixel Sense.

Jak se Google Pixel 10 líbí vám?

Zdroj: Android Headlines