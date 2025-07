Google neuhlídal ceny telefonů Pixel 10 a nových sluchátek. Ta nepříjemně zdraží

Technologickému gigantu Google se opět nepodařilo utajit důležité informace o svých připravovaných produktech. Na internet totiž unikl kompletní ceník nadcházející řady Pixel 10 včetně všech paměťových variant a nových sluchátek Pixel Buds 2a. Základní model Pixel 10 bude v Evropě začínat na 899 eurech, zatímco nejdražší verze skládacího Pixel 10 Pro Fold s 1TB úložištěm vyjde zájemce na astronomických 2 289 eur.

Ceny základního Pixelu 10 beze změny

Pokud jste doufali v pokles cen nové generace Pixelů, budete zklamáni. Jak totiž informuje uznávaný leaker Roland Quandt, základní Pixel 10 bude k dispozici ve dvou paměťových konfiguracích – verze se 128GB úložištěm vyjde na 899 eur, zatímco varianta s 256GB bude stát 999 eur. Tyto ceny jsou identické s loňským modelem Pixel 9, což naznačuje, že Google navzdory inflaci udržel cenovou hladinu svých základních modelů.

Odlišné konfigurace u Pixelu 10 Pro a Pro XL

U prémiových modelů Pixel 10 Pro a Pro XL najdeme několik zajímavých změn. Pixel 10 Pro zůstává dostupný ve čtyřech variantách: 128GB za 1 099 eur, 256GB za 1 199 eur, 512GB za 1 329 eur a nově také s 1TB úložištěm za 1 589 eur. U většího modelu Pro XL však Google překvapivě upustí od nejlevnější 128GB verze a nabídne jej s minimálně 256 GB paměti za 1 299 eur. Dále jsou k dispozici varianty s 512GB za 1 429 eur a 1TB za 1 689 eur.

Skládací model zůstane prémiovou záležitostí

Navzdory spekulacím o možném zlevnění zůstává Pixel 10 Pro Fold extrémně drahou záležitostí. Základní verze s 256GB úložištěm startuje na 1899 eurech, střední varianta s 512GB vyjde na 2029 eur a nově přidaná 1TB verze dosahuje závratných 2289 eur. Google tak s tímto modelem nadále cílí především na technologické nadšence a profesionály, kteří jsou ochotni investovat do inovativních technologií.

Pixel Buds 2a zdražují oproti předchůdci

Spolu s telefony unikly také informace o nových bezdrátových sluchátkách Pixel Buds 2a, která nahradí současný model A-Series. Oproti předchůdci, který byl k dostání za 109 eur (u nás se nyní prodává za 2 690 Kč), si však Google za novou generaci účtuje 149 eur (3 700 Kč v přepočtu), což představuje citelné zdražení o 40 eur.

Co tyto ceny znamenají pro český trh?

Pohled na aktuální ceny předchozí generace nám dává dobrý odhad toho, co můžeme očekávat. Pixel 9 v Česku startoval na 22 990 Kč, Pixel 9 Pro na 27 990 Kč a Pixel 9 Pro XL na 30 490 Kč. Vzhledem k tomu, že evropské ceny Pixel 10 zůstávají stejné jako u předchozí generace, dá se očekávat, že i v Česku budou ceny podobné. Základní Pixel 10 by tak mohl začínat opět kolem 23 000 Kč, zatímco Pixel 10 Pro XL by mohl stát přibližně 31 000 Kč v základní konfiguraci. Není jasné, zda se k nám tentokrát oficiální cestou dostane i skládací Pixel 10 Pro Fold, ale momentálně nemáme k dispozici žádné informace, které by tomu nasvědčovaly.

Co říkáte na ceny nové generace telefonů Pixel?

Zdroje: Roland Quandt/Bluesky, 9to5Google