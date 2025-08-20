Řada Google Pixel 10 přichází! Jako první Android láká na magnety, známe české ceny Hlavní stránka Zprávičky Google dnes představil čtyři nové modely řady Pixel 10 s procesorem Tensor G5 Poprvé přichází magnetické nabíjení Pixelsnap kompatibilní s Qi2 standardem Základní Pixel 10 konečně dostává trojitý fotoaparát, Pro modely vylepšují video Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Americký gigant Google dnes oficiálně odhalil svou nejnovější řadu smartphonů Pixel 10. Po loňském přesunu na srpnový termín představení zůstává Google u stejné strategie – dostat se na trh dřív než (jablečná) konkurence a nalákat případné váhající zákazníky před podzimními premiérami. A letos to vypadá, že má čím zaujmout. Design bez překvapení, zachraňuje to modrá Tensor G5 konečně dospěl Pixelsnap – magnetické nabíjení pro Android Magic Cue – AI asistent, který skutečně pomáhá Pixel 10 – konečně s trojitým fotoaparátem Pixel 10 Pro a Pro XL – mírná evoluce Pixel 10 Pro Fold – první skládačka s IP68 Sedm let podpory, ale bez fyzické SIM v USA Závěr: Evoluce správným směrem České ceny a dostupnost Design bez překvapení, zachraňuje to modrá Pojďme si to říct na rovinu – Pixel 10 vypadá skoro identicky jako Pixel 9. Google tento design nastolil minulý rok, kdy výrazně přiblížil vzhled aktuálním iPhonům – zaoblené rohy, plochá záda, hliníkový rámeček. A zjevně na tom minimálně letos nehodlal nic měnit. Charakteristická lišta fotoaparátu přes celou šířku zad zůstává jediným výrazným prvkem, který Pixely odlišuje od konkurence. Jediné, co vás na první pohled praští do očí, je nová barevná varianta základního modelu – sytě modrá „Indigo“, která vypadá opravdu nádherně. Je to velmi sytý odstín, který kontrastuje s jinak uhlazenými barvami Pro modelů. Vedle ní působí „Limoncello“ zelená trochu mdle a klasická černá s bílou jsou prostě… klasické. KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ Pro modely zůstávají u konzervativnějších odstínů – kromě černé a bílé nabídnou jen jemnou zelenou „Jade“ a šedomodrou „Moonstone“. Tensor G5 konečně dospěl Srdcem všech čtyř modelů – Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold – je nový procesor Google Tensor G5. A poprvé za dlouhou dobu můžeme mluvit o skutečně významném upgradu. Google opustil problematickou spolupráci se Samsungem a nechal čip vyrobit u TSMC na 3nm procesu, stejném jako používá Apple pro iPhone 16 Pro. Výsledek? CPU je v průměru o 34 % rychlejší než Tensor G4, což se projeví hlavně při náročnějších úlohách a multitaskingu. Ještě důležitější je ale vylepšená energetická efektivita – konečně by Pixely neměly trpět přehříváním a rychlým vybíjením baterie při zátěži. Na úrovni Snapdragonu 8 Elite sice nejsme, přesto by výkon by tentokráte opravdu neměl být hlavním kamenem úrazu nových telefonů. Pixelsnap – magnetické nabíjení pro Android Jedna z nejzajímavějších novinek letošní řady je magnetická technologie Pixelsnap. Google konečně implementoval plnohodnotnou podporu Qi2 standardu včetně magnetů přímo v telefonu. Žádné pouzdro s magnety není potřeba – stačí přiložit kompatibilní nabíječku nebo příslušenství a automaticky se přichytí. V nabídce bude Pixelsnap Charger za 55 dolarů (asi 1 200 Kč), nabíjecí stojánek za 99 dolarů (2 100 Kč) nebo magnetický prstenec za 49 dolarů (1 000 Kč). Základní modely nabíjí bezdrátově 15W výkonem, Pro XL zvládne až 25 W. Nejlepší na tom ale je, že Pixelsnap je kompatibilní s tisíci existujících MagSafe příslušenství – od peněženek přes držáky do auta až po powerbanky. Magic Cue – AI asistent, který skutečně pomáhá Google představuje s novými telefony Magic Cue, novou funkci využívající kontextové AI přímo v telefonu. Když například voláte aerolince, automaticky najde detaily vašeho letu. Když vám kamarád píše o adresu Airbnb, okamžitě ji vyhledá pro rychlé sdílení. Vše běží lokálně na Tensoru G5, takže je zde kladen důraz na zabezpečení. Další AI novinkou je Camera Coach – Gemini modely vestavěné přímo do fotoaplikace vám poradí s kompozicí, osvětlením nebo výběrem správného režimu. Pixel 10 – konečně s trojitým fotoaparátem Základní Pixel 10 doznává největší změny v oblasti fotoaparátu. Poprvé dostává trojitou sestavu – 48MPx hlavní snímač, 13MPx ultraširokoúhlý objektiv a nový 10,8MPx teleobjektiv s 5× zoomem. To je velký posun oproti loňskému modelu, který měl jen dva fotoaparáty. Je tu ale háček – Google použil menší senzory než u Pixelu 9. Hlavní i širokoúhlý fotoaparát mají stejné čipy jako levnější Pixel 9a, což znamená horší práci se světlem. Přidání teleobjektivu to částečně kompenzuje, ale ani ten není nikterak světoborný. Má velikost čipu 1/3.2″ a kvalitou na tom bude pravděpodobně obdobně jako třeba ten u základní Galaxy S25. KOUPIT PIXEL 10 PRO NA ALZA.CZ Jinak jde o solidní základ s 6,3″ OLED displejem (120 Hz, 3000 nitů), 12 GB RAM a baterií 4970 mAh. Nabíjení zrychlilo na 30 W, což znamená 55 % kapacity za půl hodiny. Cena startuje na 22 990 Kč za 128GB verzi. Pixel 10 Pro a Pro XL – mírná evoluce Vlajkové modely Pixel 10 Pro (6,3″) a Pro XL (6,8″) přinášejí vylepšení hlavně v oblasti videa. Nová optická stabilizace v kombinaci s Video Boost umožňuje natáčet dle Googlu opravdu plynulá videa i při pohybu. Podporováno je 8K video při 30 fps nebo 4K při 60 fps s HDR. Fotoaparát zůstává podobný loňsku – 50MPx hlavní, 48MPx ultraširoký a 48MPx teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Pro Res Zoom slibuje až 100× přiblížení s lepší kvalitou než dřív. Selfie kamera má impozantních 42 MPx a umí automatické ostření. Už loni jsem přední kameru označil za jednu z nejlepších vůbec a letos tomu zřejmě nebude jinak. KOUPIT PIXEL 10 PRO XL NA ALZA.CZ Pro modely dostávají 16 GB RAM a rychlejší UFS 4.0 úložiště. Baterie má u Pro 4870 mAh, u Pro XL pak 5200 mAh – největší v historii Pixelů. Nabíjení umí 30 W u menšího a 45 W u většího modelu. Ceny začínají na 27 990 Kč za Pro a 32 990 Kč za Pro XL, který nově startuje rovnou s 256 GB. Pixel 10 Pro Fold – první skládačka s IP68 Největší vylepšení dostává skládací Pixel 10 Pro Fold. Google se pochlubil první skládačkou s certifikací IP68 – plnohodnotnou ochranou proti prachu a vodě. To je významný milník, Samsung i Motorola nabízejí jen IP48, nový Honor Magic V5 pak splňuje IP58/59. Nový bezpřevodový pant má být dvakrát odolnější než u předchůdce a vydrží údajně přes 10 let skládání. Vnitřní displej má stále 8 palců, vnější narostl na 6,4″ díky tenčím rámečkům. Oba zvládnou jas až 3000 nitů. Vylepšený 48MPx hlavní fotoaparát doplňuje 5× teleobjektiv a ultraširoký snímač. Hlavní senzor je pravděpodobně stejný jako u základního Pixelu 10, potažmo Pixelu 9a. S baterií 5015 mAh vydrží telefon údajně přes 24 hodin, nabíjení je rychlejší – 50 % za 30 minut. Cena bohužel zůstává vysoká – 1799 dolarů (38 000 Kč) za základní 256GB verzi. Ani letos navíc skládačka nedorazí do našich končin. Dostupný bude v Kanadě až od 9. října, zatímco ostatní modely míří do obchodů už 28. srpna. Sedm let podpory, ale bez fyzické SIM v USA Všechny modely Pixel 10 dostanou 7 let aktualizací OS a bezpečnostních záplat. Telefony startují rovnou s Androidem 16. Kontroverzní novinkou je odstranění slotu pro fyzickou SIM kartu v amerických modelech – fungovat budou jen s eSIM. V Evropě si prozatím fyzický slot telefony zachovají. Závěr: Evoluce správným směrem Google s řadou Pixel 10 nedělá revoluci, ale posouvá se správným směrem. Tensor G5 konečně (alespoň mírně) dohání konkurenci, magnetická technologie Pixelsnap otevírá nové možnosti příslušenství a vylepšení fotoaparátů (byť s výhradami) potěší. Ceny zůstávají na loňské úrovni, což je v době zdražování pozitivní. České ceny a dostupnost Nová řada telefonů Google Pixel 10 bude dostupná také na českém trhu, a to na e-shopech jako Alza, Datart, O2, Vodafone, T-Mobile a Mobil Pohotovost. Ceny začínají na 22 990 Kč za základní model Pixel 10. Pixel 10 Pro je dostupný od 27 990 Kč, a nejvyšší model Pixel 10 Pro XL pořídíte za cenu od 32 990 Kč. Co říkáte na novou řadu Google Pixel 10? Zdroj: tisková zpráva, vlastní O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro Fold Tensor G5 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024