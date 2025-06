Google Pixel 10 zřejmě přijde se zajímavým vylepšením! Zrychlí se odemykání pomocí otisku

Google podle všeho chystá další evoluci biometrického zabezpečení. Zatímco model Pixel 9 jako první ve své řadě přinesl ultrazvukovou čtečku otisků, letošní Pixel 10 by měl v tomto ohledu přidat na rychlosti i spolehlivosti. Nejde přitom o funkci, po které by uživatelé hlasitě volali, ale i tak se jedná o zajímavý upgrade se smyslem pro detail.

Podle informací serveru Android Headlines se společnost Google rozhodla použít „vylepšený“ ultrazvukový snímač otisků, který by měl být oproti tomu v Pixelu 9 ještě svižnější. Přesné technické detaily sice v tuto chvíli chybí, ale už loňský přechod z pomalejší optické technologie znamenal výrazné zrychlení odemykání.

Na rozdíl od optických čteček, které potřebují silné podsvícení a jsou obecně náchylné na každou neprůhlednost či znečištění (vlhkost, špína atp.), ultrazvukové senzory dokáží rozeznat otisk i za horších podmínek a do jisté míry se navíc zvládnou poprat i s mírně poškrábaným ochranným sklem.

Jiné metody ověření identity Google Pixel 10 zachová

Společnost u svého modelu Google Pixel 10 údajně zachová odemykání obličejem, ale pouze ve formě, jakou známe od Pixelu 8. Znamená to, že telefon spoléhá pouze na přední kameru bez podpory infračervených senzorů, jako to dělá třeba Apple u Face ID.

V praxi to znamená, že rozpoznání je i s příslušnou optimalizací funkčně omezené ve tmě a má nižší úroveň zabezpečení – třeba pro autorizaci plateb se na tuto metodu spoléhat nelze.

Je tedy zjevné, že v této oblasti má Google ještě pár detailů, které má prostor do budoucna doladit. Pro tuto chvíli můžeme být každopádně rádi, že se společnost otázce biometriky věnuje. Do budoucna by tak mohl Google zlepšit i odemykání obličejem.

Jak tuto novinku vnímáte vy? Cítili jste někdy potřebu vylepšení biometriky u Pixelů?

Zdroj: Android Police, Android Headlines