Řada Google Pixel 10 chce ulehčit život s pomocí AI. Nová funkce bude sama nabízet užitečné informace

Google podle nejnovějších úniků přejmenoval dlouho očekávanou asistentku, která měla původně nést označení Pixie a později Pixel Sense (dříve jsme o ní informovali v samostatném článku). Nově se bude jmenovat Magic Cue a objeví se v telefonech Pixel 10. Nepůjde o klasického hlasového asistenta, který by konkuroval aplikaci Gemini, ale o chytrou funkci, která vám bude proaktivně nabízet relevantní informace a akce na základě toho, co právě děláte ve svém telefonu.

Jak bude Magic Cue fungovat?

Podle snímků obrazovky, které se objevily v telegramovém kanálu Mystic Leaks, bude Magic Cue sledovat, co děláte na svém telefonu, a nabízet užitečné informace a akce přesně ve chvíli, kdy je potřebujete. Například pokud vám kamarád v chatovací aplikaci napíše dotaz na číslo vašeho letu, Magic Cue jej automaticky vyhledá v Gmailu a nabídne vám tuto informaci – vy tak nebudete muset ručně přepínat mezi aplikacemi a hledat.

Zatím není zcela jasné, jakým způsobem bude tato funkce na telefonech Pixel 10 vyvolávána ani jak přesně bude vypadat její uživatelské rozhraní. Z dostupných materiálů lze ale usuzovat, že systém bude analyzovat obsah obrazovky a rozpozná otázku bez nutnosti manuálního spuštění. V současnosti musíte pro podobnou funkci ručně vyvolat překrytí Gemini a položit konkrétní dotaz.

Dva hlavní pilíře nové funkce

Z úvodní obrazovky nastavení Magic Cue je patrné, že Google se u této funkce zaměřuje na dva hlavní aspekty. V prvé řadě půjde o okamžité vyhledávání informací – Magic Cue zobrazí potřebné informace na základě aplikace, ve které se nacházíte, takže je nebudete muset sami hledat. Tím druhým je rychlejší dokončování úkolů. Když potřebujete dokončit úkol v jiné aplikaci, Magic Cue vám nabídne přímý odkaz na ni.

Soukromí a zpracování dat

Magic Cue bude podle dostupných informací využívat umělou inteligenci, data o používání aplikací, „nedávnou aktivitu na obrazovce“, „určitá data z aplikací Google“ a informace z vašeho účtu Google, jako je e-mail a telefonní číslo. V nastavení si budete moci vybrat aplikace, ke kterým bude mít Magic Cue přístup.

Mezi podporované aplikace by měly patřit Gmail, Kalendář, Keep a Úkoly z vašeho primárního účtu Google, a dále Kontakty, Zprávy a Snímky obrazovky ve vašem zařízení. Google ujišťuje, že „data aplikací Magic Cue a nedávná aktivita na obrazovce jsou chráněny v bezpečném, izolovaném prostředí“.

Přejmenování a dřívější pokusy

Zajímavé je sledovat, jak Google s tímto konceptem pracuje již delší dobu. Původně se hovořilo o asistentovi Pixie, který měl debutovat s řadou Pixel 9, ale tento plán byl nakonec zrušen ve prospěch asistenta Gemini a aplikace Pixel Screenshots. Začátkem tohoto roku pak přišly zprávy o přejmenování na Pixel Sense a nyní máme před sebou další rebrand na Magic Cue.

Render telefonu Google Pixel 10 Pro XL

Je evidentní, že řada Google Pixel 10 bude sázet právě na softwarové novinky. Co do hardwaru totiž neočekáváme žádné dechberoucí změny, pokud se nestane, že by Tensor G5 vyráběný tchajwanskou TSMC předvedl zázračný výkon.

Jak se na funkci Magic Cue těšíte vy?

Zdroje: Mystic Leaks/Telegram, 9to5Google, Android Police, Android Authority