Třikrát hurá. Únik prozrazuje podporu magnetického Qi 2.2 u řady Google Pixel 10 a až 60W bezdrátové nabíjení

Jedna z nejžádanějších funkcí moderních smartphonů se konečně dostane i do očekávané vlajkové řady Google Pixel 10. Podle důvěryhodných zdrojů, na které se odkazuje uznávaný server Android Authority, chystá americký gigant pro svou nadcházející vlajkovou loď podporu standardu Qi2.2 včetně magnetického uchycení. Společnost také plánuje představit celý ekosystém magnetických příslušenství pod názvem Pixelsnap, čímž konečně nabídne alternativu k oblíbenému systému MagSafe, který u svých iPhonů využívá Apple již několik let. Sám za sebe k tomu snad mohu říct jen „Sláva!“.

Tři magnetická příslušenství na začátek

Podle portálu Android Authority, který údajně nahlédnul do marketingových materiálů, chystá hned trojici magnetických příslušenství, která by měla být dostupná již při uvedení telefonů Pixel 10. Konkrétně jde o základní Pixelsnap Charger, který bude pravděpodobně fungovat podobně jako základní MagSafe nabíječka od Applu, dále Pixelsnap Charger with Stand (nabíječka se stojánkem) a Pixelsnap Ring Stand (pravděpodobně kroužek pro postavení telefonu do svislé polohy či pohodlnější držení).

Android Authority poznamenává, že by nová nabíječka se stojánkem mohla skvěle fungovat v kombinaci s chystanou funkcí Hub Mode. Ta by měla z telefonu při nabíjení udělat malý chytrý displej, podobně jako funkce Standby Mode u iPhonů, díky čemuž by telefon při nabíjení zobrazoval některé užitečné informace jako čas, počasí nebo notifikace. Jako uživatel, kterému se těžko funguje bez always-on displeje, bych něco takového rozhodně ocenil. Při práci na počítači se například raději dívám na čas zobrazený na obrazovce smartphonu a to stejné většinou platí také o upozorněních.

Výkonné nabíjení

Z technického hlediska by měly telefony řady Pixel 10 obsahovat čip ConvenientPower CPS4041, který podporuje standard Qi2.2 včetně Magnetic Power Profile (MPP). Teoreticky by tak mohly nabízet bezdrátové nabíjení až 60W, i když Google může z různých důvodů tuto rychlost omezit.

Dosud Pixely v rychlosti nabíjení výrazně zaostávaly za čínskou konkurencí, takže bych byl překvapen, kdyby se najednou se 60 W na „bezdrát“ prodraly až skoro do čela (existují i vlajky s vyšší hodnotou, ale je jich opravdu málo). Nejvíce bych ale samozřejmě uvítal navýšení rychlosti drátového nabíjení, jelikož 37 W mého Pixelu 9 Pro XL stále není mnoho.

Konečně konkurence pro MagSafe

Přestože Apple daroval svou technologii MagSafe konsorciu Wireless Power Consortium už začátkem roku 2023, zatím ji téměř žádný výrobce Android telefonů nevyužil. Pixel 10 by tak měl být jedním z prvních Android smartphonů s oficiální podporou standardu Qi2 včetně magnetů.

Google Pixel 10 (render od leakera @OnLeaks)

Funkce Pixelsnap by se mohla stát jednou z hlavních prodejních výhod řady Pixel 10, která by měla být představena srpnu letošního roku. Po letech, kdy si museli uživatelé Androidu dokupovat speciální pouzdra s magnety, aby mohli využívat podobné příslušenství jako majitelé iPhonů, konečně přichází nativní řešení přímo od Googlu.

Jak se vám líbí nápad s magnetickým příslušenstvím pro Pixel 10?

