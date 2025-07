Bezdrátové nabíjení Pixelů 10 využije nový, dosud nejrychlejší Qi standard

Drtivá většina Android TOP modelů nabízí podporu bezdrátového nabíjení, mnohdy až neuvěřitelným výkonem. Daní za to je však potřeba aktivního chlazení. Dále je zde fakt, že bez proprietární nabíječky využívající uzavřený protokol daného výrobce jste většinou odkázání na velmi pomalé nabíjení. To často ještě probíhá prostřednictvím standardu Qi a tedy 5W výkonem. Bezdrátové nabíjení Pixelů 10 má však benefitovat z možností standardu Qi2 a to konkrétně jeho nejnovější, čerstvě představené verze.

Jak rychlé bude bezdrátové nabíjení Pixelů 10?

Právě představený standard Qi ve verzi 2.2.1 přináší značné zrychlení bezdrátového nabíjení v porovnání s předchozí verzí. Konkrétně nově nabídne až 25W nabíjecí výkon. Pochopitelně, v porovnání s 50 a více wattovým proprietárními řešeními některých výrobců jde stále o výrazně nižší výkon. Na druhou stranu z původních 15W se jedná o velmi příjemný posun. Navíc, jak už jsem zmínil, Qi2 nepotřebuje aktivní chlazení, čehož lze dosáhnout zatím jen při nižším nabíjecím výkonu a s pomocí magnetického uchycení, které zatím nejvíce proslavil Apple s jeho iPhony, které Qi2 (ve starší verzi) rovněž používají.

Co se týče dostupnosti ve světě Android smartphonů, dostat nejnovější Qi 2.2.1 by dle nejnovějších informací měly smartphony od Googlu, který se na vývoji Qi standardu sám aktivně podílí. Bezdrátové nabíjení Pixelů 10 tak bude rychlejší, než se původně čekalo. Uniklé specifikace totiž sice přímo zmiňují přítomnost Qi2, ale automaticky se zde počítalo s 15W výkonem.

Ke všem těm únikům od specifikací až po barevné varianty Pixelů 10 se pak přidala také informace, že by měly Pixely 10 obdržet také originální magnetické příslušenství. To pak má nést označení PixelSnap.Wireless Power Consortium stojící za standardem Qi pak při představení nového Qi2 25W (jak zní obchodní název standardu) zmínilo že „Podporu novější a rychlejší technologie Qi2 bude mít kromě iPhonů i řada výrobců zařízení se systémem Android.“. Tak nezbývá než čekat, kdo z Android výrobců se nového standardu (konečně) chytne.

Jak moc je pro vás bezdrátové nabíjení při výběru telefonu důležité? A jaký by mělo mít výkon?

Zdroj: AndroidHeadlines.com