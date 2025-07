Google to opět neuhlídal, kompletní specifikace Pixel 10 Pro a 10 Pro XL odhaleny

Nová generace smartphonů Google Pixel patří tradičně k nejočekávanějším novinkám mezi chytrými telefony – a to i přesto, že v posledních letech jde spíš o meziroční evoluce. Nejinak tomu bude i u nadcházejících novinek. Uniklé specifikace Pixel 10 Pro a 10 Pro XL prozrazují jen minimum změn oproti loňsku. Kde se dočkáme vylepšení a budou vůbec změny stát za to?

Specifikace Pixel 10 Pro a 10 Pro XL

Patrně největší změnou pod kapotou bude nový čipset Google Tensor G5. Ten sice má být nově vyráběn u TSMC 3nm technologií, návrhem však má procesor vycházet ze svého předchůdce a změny se patrně dočkáme na postu grafického čipu. Grafiku Mali od ARM by mělo nahradit řešení od Imagination Technologies, které se mezi mainstreamové producenty grafických čipů vrací po několikaleté odmlce.Vylepšení by se měla dočkat i NPU starající se o AI funkce a především Google nasadí vlastní ISP pro zpracování fotografií namísto řešení od Samsungu. Poměrně zásadní změnou by pak mohla být větší odpařovací komora pro odvod tepla z čipsetu, to je totiž disciplína, ve které mají Pixely stále co dohánět – byť již Google Pixel 9a v tomto ohledu znamenal poměrně zásadní zlepšení.

Obě „Pročka“ mají nabídnout 16 GB operační paměti a zatímco menší model bude startovat stále s pouhými 128 GB úložného prostoru, model XL nabídne přinejmenším 256 GB. V případě obou modelů by pak maximem měl být 1 TB. Na předních stranách obou telefonů zůstane vše při starém a můžeme se tak těšit na 6,3″ displej u Pixelu 10 Pro a 6,8″ displej u Pixelu 10 Pro XL. V obou případech pak půjde o OLED panely s variabilní obnovovací frekvencí až 120Hz a maximálním jasem 3 000 nitů. Chránit je pak má sklo Corning Gorilla Glass Victus 2.

Zachována má být i sestava fotoaparátů. Specifikace Pixel 10 Pro a 10 Pro XL tak v tomto ohledu zahrnují 50MPx primární, 48MPx ultraširokoúhlý a v neposlední řadě 48MPx periskopický fotoaparát s 5x optickým přiblížením. Novinkou by pak měla být schopnost pořizovat makro snímky pomocí periskopického i makro fotoaparátu. Výrazného zlepšení se má dočkat také digitální zoom a stabilizace. V případě menšího Pixelu 10 Pro se pak dočkáme o 100mAh menší, 4 870 mAh baterie, kdežto Pixel 10 Pro XL nabídne větší, 5 200mAh baterii. Oba modely pak mají podporovat 15W bezdrátové Qi2 nabíjení a 29W drátové nabíjení. K představení novinek má pak dojít 20. srpna přičemž do prodeje by se mohly dostat 28. srpna.

Zaujaly vás specifikace Pixel 10 Pro a 10 Pro XL?

Zdroj: AndroidHeadlines.com