Rendery Pixelu 10 prozrazují zbrusu nové, atraktivní barvy

Další únik okolo připravovaných Pixelů od Googlu nám ukazuje pohled na záda základního modelu. Co se designu a rozložení jednotlivých prvků týče nemají nové rendery Pixelu 10 moc, co nabídnout. Vesměs jde o potvrzení věcí, které jsme již věděli. Nicméně dostává se nám nový pohled na připravované barevné varianty – a že jsou některé obzvlášť povedené.

Je libo Pixel 10 v královské modři?

Nejvýraznější jsou rozhodně rendery Pixelu 10 v modré a žluto-zelené barevné variantě. Konkrétně královskou modř Google nazývá „Indigo“. Ta je na první pohled je poměrně nápadně podobná modré barvě, kterou použil Samsung u svého Z Foldu 7, nicméně patrně bude patrně o něco světlejší než „Blue Shadow“ u Samsungu. Další, o trochu tradičnější, barvou je zmíněná žluto-zelená, někdo by řekl limetková. Tu si Google pojmenoval Limoncello.

Pokud však toužíte spíše po decentních barvách telefonu, budou pro vás připraveny dvě zbývající varianty. Řeč je o stříbrné s lehkým nádechem do modra. Tu výrobce pojmenoval příhodně – „Frost“. No a na závěr nesmí chybět tradiční barevná varianta s názvem „Obsidian“. Minimálně z renderu to však vypadá, že budeme mít tu čest s o něco světlejší verzí loňské, opravdu velmi tmavě šedé, barevné varianty. Na závěr pak nezbývá než dodat, že vesměs všechny parametry Pixelu 10 již známe a nyní čekáme už jen na oficiální představení, ke kterému dojde příští měsíc.

Zdroj: AndroidHeadlines.com