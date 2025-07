Rodina smartphonů Pixel 10 má své datum představení, co dalšího se chystá?

O datu oficiálního představení smartphonů Google Pixel 10 se čile spekuluje již nějakou dobu. Původně na něj údajně mělo dojít již 13. srpna, nicméně Google si měl datum ještě rozmyslet a o týden pozdržet. Koupit Pixel 9 teď se slevou od 17 490 Kč. Zda tomu tak skutečně bylo sice v tuto chvíli nevíme, že je 20. srpna stanoveno jako datum představení však internetový gigant právě potvrdil.

Dorazit by měla nejen skvadra smartphonů Pixel 10

Čtveřice smartphonů by však neměla být zdaleka to jediné, co hodlá Google představit. Podle všeho bychom se měli dočkat také nových hodinek Google Pixel Watch 4. Ani zde se výrobci nepodařilo příliš uhlídat informace, a tak unikly nejen některé specifikace hodinek, ale i jejich vzhled. Novinky by se v jejich případě měly týkat pouze decentních úprav vzhledu a snad i přechodu od nabíjení prostřednictvím pinů na bezdrátové. Vedle toho údajně Google silně zapracoval na jejich výdrži a nově bychom zde měli nalézt i reproduktor.

V neposlední řadě se pak čile spekuluje také o představení levnějších sluchátek Google Pixel Buds 2a. Také informacím o této nadcházející novince jsme věnovali samostatný článek. Zde bych tedy vypíchl hlavně přítomnost aktivního potlačení hluku, výrazně lepší výdrž baterie a možnou integraci Google Gemini. Nezbývá tedy než se těšit na 20. srpna. A možná i tak trochu doufat, že vedle známých informací ohledně smartphonů Pixel 10, nových hodinek a sluchátek si pro nás Google připravil ještě nějaké překvapení, které mu uniknout nestihlo.

Čekat na Pixel 10, nebo koupit teď Pixel 9 ve slevě?

Kategorie Produkt Cena Sleva Odkaz High‑end Pixel 9 Pro 256 GB 17 490 Kč –10 % [Alza odkaz] (Alza) Mid‑range Pixel 9 128 GB 12 591 Kč –10 % 🔥 SLEVA [Alza odkaz] (Alza.cz) Budget Pixel 8a 9 891 Kč –10 % 🔥 [Alza odkaz] (Alza.cz)

Na kterou novinku od Googlu se nejvíc těšíte vy?



Zdroj: GSMArena.com