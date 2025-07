Google prý zaplní velkou mezeru v portfoliu. Má představit Pixel Buds 2a a mohou přinést tyto novinky

Společnost Google by mohla už brzy zaplnit mezeru ve svém portfoliu audio produktů. Podle nejnovějších informací se chystá představit sluchátka Pixel Buds 2a, která by konečně nahradila zastaralý model Pixel Buds A z roku 2021. Nová sluchátka střední třídy by měla dorazit spolu s vlajkovými telefony Pixel 10, čímž by výrobce reagoval na dlouhodobou kritiku absence moderních sluchátek v cenově dostupnější kategorii.

Čtyři atraktivní barevné varianty

Podle informací, které na sociální síti sdílel leaker @MysteryLupin, budou nová Pixel Buds 2a dostupná ve čtyřech barevných provedeních. Konkrétně by mělo jít o varianty Hazel (mechově zelená), Strawberry (jahodově červená), Iris (fialová) a Fog Light (světle šedá).

Google Pixel Buds 2a

Hazel, Strawberry, Iris, Fog Light — Arsène Lupin (@MysteryLupin) July 3, 2025

Napravení nedostatků předchůdce

Aktuální Pixel Buds A trpí několika zásadními nedostatky, které jim znemožňují konkurovat v dnešní nabídce sluchátek střední třídy. Chybí jim především aktivní potlačení hluku (ANC) a transparentní režim, které dnes nabízejí i mnohem levnější modely konkurenčních značek. Velkou slabinou je také pouhých 5 hodin výdrže na jedno nabití, zatímco konkurence zvládá klidně dvojnásobek.

Od nových Pixel Buds 2a proto očekáváme, že tyto nedostatky napraví a přinesou moderní funkce, které budou lépe konkurovat ostatním výrobcům. Kromě zmíněného aktivního potlačení hluku a transparentního režimu by měla sluchátka nabídnout také prodlouženou výdrž baterie a opravdu příjemným překvapením by bylo i bezdrátové nabíjení pouzdra, které u současného modelu chybí (to je ale spíše nepravděpodobné).

Možná integrace s Gemini

Zajímavou novinkou by mohla být integrace s umělou inteligencí Gemini. Google v posledním roce masivně rozšiřuje dostupnost svého AI asistenta a jeho implementace do sluchátek by dávala smysl. Uživatelé by tak mohli přímo přes sluchátka komunikovat s Gemini, nechat si přeložit konverzace v reálném čase nebo využívat další chytré funkce bez nutnosti vytahovat telefon.

Zaplnění mezery v portfoliu

V současné době Google nabízí pouze prémiová sluchátka Pixel Buds Pro 2 za 5 699 Kč a Pixel Buds A za 2 690 Kč. Mezi těmito modely zeje obrovská propast jak v ceně, tak ve výbavě. Nová Pixel Buds 2a by tak mohla být ideálním kompromisem pro uživatele, kteří chtějí moderní funkce, ale nejsou ochotni utratit přes šest tisíc korun.

Předpokládaná cena nových sluchátek by se mohla pohybovat kolem 3 500 až 4 000 Kč, což by je postavilo do přímé konkurence s modely jako Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

Očekávané datum představení

Řada Google Pixel 10 se údajně představí 20. srpna, takže předpokládáme, že nová sluchátka dorazí v tentýž den. Na konkrétní detaily o ceně a dostupnosti – a stejně tak na potvrzení specifikací – si ale ještě budeme muset počkat.

Co očekáváte od Google Pixel Buds 2a vy?

Zdroj: @MysteryLupin/X