Tohle Google neuhlídal! Pixel Watch 4 unikají na renderech, v řadě ohledů potěší

Nová generace chytrých hodinek od Googlu už se připravuje na svůj podzimní debut po boku řady Pixel 10. Zatímco do oficiálního představení zbývá ještě několik měsíců, díky spolehlivému informátorovi Stevu Hemmerstofferovi (známému jako OnLeaks) a serveru 91mobiles už nyní můžeme vidět, jak budou Pixel Watch 4 vypadat. Server 91mobiles exkluzivně zveřejnil rendery a 360° video, které odhalují několik zajímavých změn oproti loňskému modelu.

Decentní evoluce, nikoliv revoluce

Na první pohled si Pixel Watch 4 zachovávají charakteristickou kulatou konstrukci, kterou se vyznačovaly i předchozí generace. Z uniklých snímků je patrné, že Google zůstává věrný svému designovému jazyku, přičemž hodinky se pyšní mírně tenčími rámečky kolem displeje.

Zajímavou změnou je absence čtyř nabíjecích pinů na zadní straně, které byly přítomny u Pixel Watch 3. Podle Hemmerstoffera to nasvědčuje podpoře bezdrátového nabíjení. S ním pracují třeba Galaxy Watch od konkurenčního Samsungu.

Změny v ovládání a lepší výdrž?

Rendery také odhalují, že Pixel Watch 4 budou pravděpodobně o něco mohutnější než jejich předchůdce. Konkrétně by měly mít tloušťku 14,3 mm, což je znatelný nárůst oproti 12,3 mm u Pixel Watch 3. Tento rozdíl by mohla způsobit přítomnost větší baterie, která by hodinkám od Googlu rozhodně prospěla. Výdrž totiž rozhodně není jejich nejsilnější stránka.

Další novinkou je přidání dvou tlačítek po stranách reproduktoru. Jejich přesná funkce zatím není známa, ale mohlo by jít o přídavné ovládací prvky pro různé funkce hodinek. Tato změna naznačuje, že Google pracuje na zlepšení uživatelského rozhraní a možnostech přímého ovládání.

Očekávání a dostupnost

Pixel Watch 4 se s největší pravděpodobností představí ve dvou velikostech, a to 41 mm a 45 mm stejně jako u předchozí generace. Na uniklých renderech vidíme černou variantu, ale lze očekávat, že Google nabídne více barevných provedení.

Co se týče hardwarových specifikací, příliš mnoho detailů zatím prozrazeno nebylo. Očekává se však, že hodinky budou vybaveny novým čipsetem. Současný model Pixel Watch 3 pohání Snapdragon W5 Gen 1. V kuloárech se již delší dobu mluví o možném nasazení vlastního čipu Tensor pro chytré hodinky Google, ale pravděpodobně si na tuto inovaci budeme muset ještě počkat.

Co přinesly Google Pixel Watch 3?

Pro připomenutí, loňský model Pixel Watch 3 přinesl několik významných vylepšení, včetně dvou velikostí (41 mm a 45 mm), jasnějšího displeje Actua s maximálním jasem až 2000 nitů a pokročilých běžeckých a zdravotních funkcí. Co do výdrže byl model schopen fungovat až 24 hodin s always-on displejem.

Jak se na Google Pixel Watch 4 těšíte vy?

Zdroje: 91mobiles, OnLeaks/X