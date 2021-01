Google chce odhalovat styk s Covid-19 pozitivními i pomocí hodinek

Používáte eRoušku? Měli byste. Pokud jste stále nepřišli na chuť jejímu principu, tak vězte, že efektivně pomáhá odhalovat případný styk s osobami, které jsou nakažené koronavirem. Můžete se tak díky ní preventivně izolovat, nechat se otestovat nebo dát vědět i známým či jiným uživatelům aplikace, kdyby se nemoc objevila i u vás. Dost ale přesvědčování. Princip odhalování tzv. vystavení se riziku přenosu je u mobilů založen na technologii Bluetooth. Když jeden uživatel v aplikaci nahlásí nákazu, na ostatních telefonech, které byly v minulosti v blízkosti, se zobrazí upozornění. Jak se zdá, brzy by mohl tento proces opustit i hranice smartphonů. Google nejspíš brzy zavede odhalování nakažených s Covid-19 pomocí chytrých hodinek se systémem Wear OS.

Už v srpnu loňského roku se začalo v Bluetooth komunitě firem a institucí mluvit o tom, že by se mohl pro tyto účely upravit BLE standard. A že po jeho změně a zavedení budou moci předávat informace o kontaktu s nakaženým nejen mobily mezi sebou, ale starat by se o to mohla právě i nositelná elektronika. Zdá se, že vše potřebné už je téměř připraveno a prvního zavedení se chopí Google. XDA Developers se podařilo najít v beta verzi v20.50.14 nových Služeb Google Play najít části kódu, které to potvrzují.

Hodinky jako styčný bod

Kromě stop po této funkci se v balíčku objevilo také nové oznámení, které by se mělo ve Wear OS ukazovat. “Váš telefon bude toto zařízení využívat k zabezpečenému a anonymnímu shromažďování a sdílení dat o jiných blízkých zařízeních. Můžete díky tomu být upozorněni na kontakt s nakaženým člověkem. Datum, trvání a intenzita kontaktu bude předána skrze aplikaci,” zhruba říká nové průvodní upozornění. Odhalování nakažených Covid-19 pomocí hodinek je velmi dobrý nápad a není divu, že se do toho Google ihned pustil. Novinka pomůže například v situacích, kdy u sebe uživatel při kontaktu nemá telefon, ale právě jen hodinky. To platí třeba o venkovním sportování.

