Hraní UNO! během online porady? Google Meet dostává doplňky

Chtěli byste si s kolegy nebo spolužáky během videohovoru zahrát populární karetní hru UNO!, poslechnout hudbu ze Spotify nebo sjíždět videa na YouTube? Že to zní jako nesmysl? Možná, ale přesně tyto a další možnosti brzy získá komunikátor Google Meet jako další integrované doplňky použitelné přímo v rámci volání. Účelem pochopitelně nebude posílení prokrastinace, novinka jistě souvisí s aktuálně probíhajícím slučováním nástroje Meet s dosavadním Google Duo. Do budoucna bude fungovat jen první z nich.

Chystané doplňky pro Google Meet

GQueues – úkolovník

Heads Up! – hra typu Šarády

Kahoot! – vzdělávací hry

Spotify – hudba a podcasty

UNO! – karetní hra

YouTube – videa a hudba

Zmíněné nástroje a služby by měly jít brzy spustit přímo v okně probíhající konverzace. Podobně jako dosavadní společné poznámky a další kooperativní funkce. Zmínky o těchto plánech a také konkrétních doplňcích byly nalezeny v kódu aplikace Google Meet ve verzi 2022.07.24. Do ostré verze komunikátoru by se mohly Spotify, YouTube a další dostat co nevidět. Ze seznamu je patrné, že aktuální vlna připravovaných doplňků je orientována hlavně na zábavu.

Zdroj: 9to5