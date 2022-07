Google slučuje videochatovací služby. Bude jedna univerzální

Google a chatovací aplikace. Téma, které je snad od počátku snah americké firmy v této oblasti doprovázeno otázkami, co je vlastně k čemu dobré, jaké jsou v nástrojích rozdíly a proč jich vůbec tolik existuje. Před nějakou dobou ovšem firma bouchla do stolu a začala pracovat na zjednodušení této komunikační pavučiny. A pozitivní výsledky jsou a ještě budou vidět. Již několik měsíců oznámenou novinkou je sloučení služeb Meet a Duo, které v těchto dnech přešlo do další fáze.

Dvě poslední zbývající významné videochatovací aplikace Googlu se budou prakticky slévat v jedno v průběhu celého letošního roku. Výsledkem bude jedna superschopná univerzální služba, která pokryje všechny funkce zkombinované dohromady. Webové i mobilní aplikaci by měl přitom nakonec zůstat název Google Meet. Než k tomu ale dojde, musí se stát několik věcí. V tuto chvíli se například do mobilní aplikace Google Duo dostávají všechny pokročilé funkce pro videohovory z Google Meet.

Původně velmi jednoduchá služba Duo díky tomu dostává například možnost měnit virtuální pozadí, plánovat schůzky na určitý čas, používat chat během hovoru, sdílet obrazovku nebo hovořit ve skupině až 100 lidí. Tato vlna novinek je pomalu zaváděna mezi všechny uživatele a cílem je, aby nástroje Duo a Meet do několika týdnu nebyly z pohledu technických vychytávek k rozeznání. První jmenovaná přitom bude mít své původní menu doplněné o novinky, přičemž nepřijde o své základní schopnosti jako volání kontaktům pomocí čísla či e-mailu.

Google Duo and Meet merger explained!

Jakmile bude aplikace Duo takto dovybavena, měla by být přejmenována na Google Meet a nadále fungovat jako samostatný nástroj ke stažení. Mezitím zůstane Google Meet i šikovně integrovaným prvkem Gmailu, odkud pak půjdou všechny zmíněné funkce také použít. Skoro se tomu nedá věřit, ale zdá se, že Google opravdu dotáhne (video)chatování do podoby jednoho nástroje. Zní to jako hodně našlapané Hangouts, které tuto ságu v podstatě odstartovaly. Veškeré změny se týkají všech běžných uživatelů.

Zdroj: 9to5