Google nečekaným tahem naštval majitele starších Chromecastů

Když společnost Google v roce 2020 s hrdostí představila nové zařízení Chromecast s prostředím Google TV, dalo se očekávat, že starší modely tohoto “donglu” budou postupně upadat v zapomnění. Jejich majitelům udělala firma asi před půl rokem radost alespoň tím, že představila aplikaci, se kterou je možné se přihlásit do YouTube a zařízení ovládat prostřednictvím mobilního telefonu tak, jako by byl v Chromecastu nativní systém. Nyní, dost nečekaně, tato možnost zmizela.

Yes, on same wufi network. Working well for a long time until 2 nights ago. Have reset chromecast many times. pic.twitter.com/t9MLld5guO

— mongo (@mongombo) June 16, 2022