Přehled dopadů: Google prohrál soud se Sonos a může se to týkat i vás

Pokud jste tu zprávu ještě nezaznamenali, technologický gigant Google před pár hodinami prohrál téměř přesně rok trvající spor se společností Sonos, ve kterém šlo o celkem pět různých patentů pokrývajících zejména používání reproduktorů a obecně přenosy signálu mezi chytrými zařízeními. Americká Komise pro mezinárodní obchod (ITC) rozhodla, že bylo všech pět obvinění oprávněných. I když se ještě může Google dále odvolávat, na některé jeho služby a produkty bude mít (a v některých případech už měl) rozsudek přímé dopady. Co se tedy děje a ještě bude dít?

ITC ve svém rozhodnutí v prvé řadě zakázala firmě Google importovat do USA veškeré produkty, které neoprávněně využívají inkriminované patenty. Jde například o telefony Pixel, reproduktory Nest a Home nebo zařízení Chromecast. Všechna tato zařízení jsou vyráběna či kompletována v Číně, takže se jich zákaz přímo týká. Jedná se o podstatnou část hardwarového “smart” portfolia společnosti. Zákaz má začít platit 60 dní po rozhodnutí, tedy v první polovině března.

Firmu Google může v tomto sporu “zachránit” několik věcí. Tou významově i chronologicky první je kancelář prezidenta Bidena. Hlava USA má totiž právo rozhodnutí vetovat a zatím není jasné, zda tak učiní. Pokud se tak nestane a rozsudek zůstane nepozměněn, musí se firma uchýlit k jiným řešením. Tím je například změna fungování přístrojů skrze softwarové aktualizace, čímž se dostáváme k odpovědi na otázku “Jak to ovlivní běžné zákazníky a uživatele?”.

Zatímco zákaz importu produktů a případný problém s naplněním trhu jejich upravenými variantami se týká jen USA, omezení fungování některých zařízení už pociťují uživatelé již nakoupených zařízení po celém světě. Příkladem je již odříznutá možnost ovládat hlasitost skupiny reproduktorů (Speaker Group) najednou skrze aplikace Nest Hub, Google Home či Asistenta. Jelikož jde o jednu z problematických funkcí, Google ji musel vypnout. To samé platí pro ovládání hlasitosti chytrých zařízení skrze hardwarová tlačítka mobilu, čehož si již dříve všimli někteří uživatelé Androidu 12.

Jestli selže přímluva u prezidenta a ne všechny produkty se podaří upravit zpětně na dálku či před vstupem na trh, mohou Googlu pomoci ještě další dvě věci. A obě jsou momentálně spíš dílem fantazie. Situaci by například vyřešilo, kdyby si Google patentovaná řešení licencoval a začal je používat legálně. Z historických zkušeností se dá ale soudit, že něco takového se těžko stane. O něco málo pravděpodobnější je vyrovnání “oko za oko”, ke kterému by mohlo dojít díky jinému soudu.

V návaznosti na zmíněný spor totiž naopak Google zažaloval kvůli pár patentům i firmu Sonos, takže pokud by druhý případ skončil vítězstvím opačné strany, mohlo by teoreticky dojít k nějaké dohodě vzájemnému smazání prohřešků. To by však muselo dojít k rozuzlení do šedesáti dnů, aby Googlu nezačalo téct do bot. V tuto chvíli každopádně platí: Pokud máte Pixel telefon, chytré reproduktory či Chromecast od Googlu a zařízení přišla v posledních dnech či hodinách o nějaké šikovné funkce, s největší pravděpodobností se nejedná o chybu, ale nutný zásah. A další nejspíš budou následovat.

Jaký tipujete další průběh této kauzy?

Zdroj: apolice