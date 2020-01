Firma Sonos žaluje Google kvůli patentům. Chce peníze i zákaz prodeje

Už je to celkem dlouho, co médii prosvištěla pořádná kauza kolem patentů v mobilních technologiích. A tato je tedy opravdu obrovská. Americká firma Sonos, která je proslavená hlavně systémy bezdrátových reproduktorů do domácností, žaluje Google za zneužití pěti jejích patentů. Jde primárně o technologie, které se týkají právě bezkontaktních přenosů signálu mezi jednotlivými prvky chytrých zařízení. Z toho důvodu teď u dvou federálních soudů leží žaloba, ve které společnost požaduje nejen finanční odškodnění za ušlé zisky, ale také zastavení prodeje chytrých reproduktorů, telefonů a Chromebooků od Google na území USA.

Počátek kauzy sahá do roku 2013, kdy se firmy dohodly na vytvoření kompatibility mezi reproduktory Sonos a službou Google Play Music. Aby to bylo možné, výrobce audiosystému údajně v dobré víře poskytl americkému gigantovi schémata svých produktů. Google pak měl získané know-how použít (zneužít) při vývoji vlastních zařízení, zejména Chromecast. A dokonce při tom poskytnout cenná data i Amazonu. Na ten jsou zástupci firmy Sonos naštvaní také, rozhodli se jít ale jen proti většímu z protivníků. Žaloba je výsledkem stupňujících se hádek a obviňování, které prý trvají několik let. Během té doby Google a Amazon prodali několikanásobně větší množství “smart home” zařízení s touto technologií než jejich současný oponent. A to za nižší ceny.

Pohár trpělivosti po letech přetekl

Na porušování prý přišla firma Sonos díky analyzátoru paketů u zakoupených konkurenčních produktů. Konkrétně šlo zejména o Google Home. Zjistilo se, že chytrý asistent používá velmi podobné technické řešení. To samé se později stalo u Amazon Echo. V roce 2016 se tedy zástupci společnosti ohradili, že zejména Google nejvíce porušuje pravidla. A s každým dalším vydaným produktem krade další a další patenty. Americký gigant na oplátku reagoval tím, že prý i Sonos zneužívá patenty od nich. Mělo prý dokonce dojít i k debatě o vyrovnání licenčních poplatků. Návrh namítající firmy ale prý Google zamázl vlastním nepřijatelným návrhem.

Firma Sonos to prý dlouho přecházela, ale za poslední měsíce pohár trpělivosti přetekl. Do boje se vydal přímo šéf firmy Patrick Spence. “Google bezohledně a vědomě kopíruje naši technologii. Během naší opakované a rozsáhlé snahy o nápravu Google neprojevil žádnou ochotu spolupracovat na vytvoření oboustranně výhodného řešení. Nezbývá nám nic jiného než jít do sporu,” popsal Spence, proč společnost Sonos Google žaluje. Ke kauze se redakci New York Times vyjádřily také protistrany. “Jsme zklamaní, že Sonos přišel s žalobou místo toho, abychom v dobré víře dál vyjednávali. Nařčení odmítáme a budeme se bránit,” reagoval zástupce Googlu. Mluvčí Amazonu k tomu dodala, že jejich společnost nic neporušila, neboť svoje produkty z řady Echo vyvinula úplně sama.

Sonos kritizuje i nízké ceny a sbírání dat

Sonos v žalobě obviňuje Google ze zneužití pěti konkrétních patentů, v kombinaci s bojem i proti Amazonu ale hovoří téměř o stovce. Firma zatím ale nezveřejnila, o jak velkou částku se chce v rámci náhrady ušlých zisků soudit. Cítí se být každopádně dvěma giganty utlačena, jelikož měli větší sílu své produkty propagovat a konkurenta upozadit. V rámci rostoucích sporů z posledních měsíců prý dokonce Google dokázal neoprávněným licencováním ztěžovat příchod Sonos produktů na trh.

Amazon sází na chytré reproduktory Echo

Ve sporu ale podle všeho nejde jen o licence a patenty. Sonos žaluje Google hlavně kvůli nim, ale namítá i to, že oponenti prodávají dotované produkty nikoliv za účelem kvalitní hudební produkce, ale pro lepší prodej reklamy a sbírání dat o uživatelích. Pro porovnání – základní přístroje od Sonosu stojí dvě stovky dolarů, ty od Google a Amazonu padesát. V celé kauze vidíme hromadu otazníků, ale jedno je jasné – v oboru létají miliardy dolarů a nikdo o ně za žádnou cenu nechce přijít. Předpokládáme, že Google by se z případné soudní prohry asi bez větších problémů oklepal. Amazon také, i když s obtížemi. Prohra Sonosu by ale klidně mohla znamenat úplný konec této značky.

Zdroj: NY Times