TP-Link ukázal magickou krabičku, která nahradí vaše ovladače

Byla uvedená v Japonsku, kde stojí v přepočtu kolem 600 Kč

Podporuje standard Matter a dá se ovládat hlasem

TP-Link pod svou značkou Tapo vyrábí širokou škálu produktů chytré domácnosti a se svou nejnovější vychytávkou se snaží usnadnit život všem, kteří mají doma až moc zařízení na dálkové ovládání. Krabička Tapo H110 Smart IR & IoT Hub vysílá infračervené záření, díky čemuž dokáže komunikovat s televizory, klimatizacemi nebo některými světly.

Novinka podporující standard Matter či integraci do systémů chytré domácnosti Amazon Alexa, Google Home či Samsung SmartThings byla oficiálně představená v Japonsku, a to s cenou 3 980 yenů (v přepočtu necelých 600 Kč). Zda se někdy podívá do Česka a kolik zde případně bude stát, zatím není jasné.

Výrobce tvrdí, že je Tapo H110 Smart IR & IoT Hub kompatibilní s více než 21 typy zařízení od 8 000 různých výrobců. Seznam podporovaných produktů se navíc aktualizuje každé tři měsíce, aby brána spolupracovala i s těmi nejnovějšími modely.

Ovládat zařízení připojená k novému hubu lze nejen pomocí mobilní aplikace, ale také prostřednictvím hlasových asistentů. Pohrát si můžete i s naprostými detaily, jako je například automatické spuštění spotřebičů, jakmile se přiblížíte k domovu. Pochopitelně nechybí ani možnost vytváření časových plánů.

TP-Link dále láká na snadné párování s jednotlivými zařízeními či offline funkčnost při výpadku externí sítě.

Využili byste nový hub od TP-Link?

