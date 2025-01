Ovládejte svou domácnost chytře: Kontrolní centrum Aqara Panel Hub S1 Plus míří do Evropy!

Aqara Panel Hub S1 Plus ještě tento měsíc vyjde v Evropě

Má 6,9″ barevný dotykový displej a rozlišením 1440×720 pixelů

Podporuje Wi-Fi připojení a dokáže nahradit klasický vypínač osvětlení

Jak bylo dopředu avizováno, Aqara na veletrhu CES 2025 představila široké spektrum nových produktů. Současně také ohlásila, že inteligentní kontrolní centrum chytré domácnosti Panel Hub S1 Plus dorazí ještě tento měsíc do Evropy. Nadšenci do smart home tak mají důvod k radosti.

Aqara Panel Hub S1 Plus je v podstatě dotykový tablet určený pro umístění na zeď. Konkrétně jím lze nahradit standardní vypínač osvětlení, a to i po funkční stránce – je s ním tedy následně možné spínat či vypínat existující obvod.

Ovládat jednotlivá zařízení chytré domácnosti vám tablet umožní pomocí svého 6,9″ dotykového displeje s rozlišením 1440×720 pixelů. Využít jej můžete nejen k zapínání či vypínání světel, odemykání dveří či kontrole hodnot naměřených senzory. Rovněž podporuje spouštění pokročilejších automatizací, a dokonce si se s ním můžete podívat na přímý přenos z vaší bezpečnostní kamery.

Aqara Panel Hub S1 Plus EU

Kromě toho funguje Panel Hub S1 Plus jako Zigbee hub a Matter Bridge pro zařízení Aqara Zigbee. Pochopitelně mu neschází ani podpora Wi-Fi připojení. Evropská verze na rozdíl od té americké nedisponuje spodní mřížkou, reproduktory by jí ale přesto chybět neměly.

Ovládání spotřebičů pomocí dotykové obrazovky může být v mnoha ohledech pohodlnější než využití mobilní aplikace. Faktem navíc je, že s ní mohou manipulovat i hosté nebo další členové domácnosti, kteří appku ve svém telefonu nemají.

Aqara Panel Hub S1 Plus EU naživo ( zdroj

Kolik bude Aqara Panel Hub S1 Plus stát, zatím není jasné. Podařilo se nám jen zjistit, že lotyšský e-shop Burzmart má produkt v katalogu s cenou 300 eur (7 550 Kč v přepočtu).

Pořídili byste si kontrolní centrum chytré domácnosti?

Zdroje: Aqara/BusinessWire, Notebookcheck