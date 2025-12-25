Roční tarif Google AI Pro teď koupíte za méně než polovinu. Láká na rozšířený přístup k Gemini 3 Pro a 2TB úložiště Hlavní stránka Zprávičky Google nabízí roční předplatné AI Pro s 59% slevou za 2 699 Kč místo původních 6 600 Kč Tarif zahrnuje přístup k modelu Gemini 3 Pro, generování videí a 2 TB cloudového úložiště Akce platí pouze pro nové předplatitele a je časově omezená Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Google se rozhodl zatraktivnit svůj prémiový tarif Google AI Pro výraznou slevou. Noví předplatitelé nyní mohou získat roční předplatné za 2 699 Kč místo běžných 6 600 Kč, což představuje úsporu téměř 3 900 Kč. Nabídka je časově omezená. Co v tarifu Google AI Pro dostanete? Hlavním lákadlem je rozšířený přístup k modelu Gemini 3 Pro, který je v současné době nejvýkonnějším AI modelem Googlu. Součástí je funkce Deep Research pro hloubkovou analýzu témat a generování obrázků pomocí pokročilého modelu Nano Banana Pro. Předplatitelé získají také 1 000 AI kreditů měsíčně pro nástroje Flow a Whisk, které slouží ke generování videí. Flow umožňuje vytvářet krátké filmy a příběhy pomocí modelu Veo 3.1, zatímco Whisk dokáže animovat statické obrázky. Tarif dále zahrnuje integraci Gemini do Gmailu, Dokumentů a dalších aplikací Google, rozšířený přístup k nástroji NotebookLM pro výzkum a psaní a 2 TB cloudového úložiště pro Fotky, Disk a Gmail. Pro koho se tarif hodí? Google AI Pro ocení především uživatelé, kteří pracují s textem a potřebují kvalitní AI asistenci – ať už jde o copywritery, studenty nebo profesionály zpracovávající velké množství informací. Díky integraci do aplikací Google je tarif vhodný i pro ty, kdo každodenně používají Gmail a Dokumenty a chtějí si usnadnit rutinní úkoly. Google Gemini přináší lepší propojení s Mapami. Těšte se na poutavější a přehlednější odpovědi Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kreativci zase využijí nástroje pro generování obrázků a videí, které jsou v základní bezplatné verzi dostupné jen v omezené míře. Bonusem je štědré cloudové úložiště. Využili byste slevu na Google AI Pro? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Gemini Google předplatné Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.