Google Gemini přináší lepší propojení s Mapami. Těšte se na poutavější a přehlednější odpovědi

  • Google vylepšuje integraci Map v asistentovi Gemini o vizuálnější zobrazení výsledků
  • Místa na mapě nově označují emoji ikonky namísto klasických červených špendlíků
  • Novinka se aktuálně rozšiřuje k anglicky hovořícím uživatelům na desktopu i mobilu

Adam Kurfürst
17.12.2025 14:00
Ikona komentáře 0
umela inteligence s logem google sledujici velkou mapu ilustrace

Pokud jste někdy položili asistentovi Gemini otázku typu „Kde je poblíž dobrá kavárna?“, pravděpodobně jste se museli prokousat několika odstavci textu, než jste se dostali k samotné mapě. To se nyní mění – Google přepracoval způsob, jakým Gemini zobrazuje výsledky z Map a hodlá více spoléhat na vizuální prvky.

Mapa jako první, text až potom

Nově se při dotazech na místní podniky a zajímavá místa zobrazí mapa hned na začátku odpovědi, nikoliv až na jejím konci. Jednotlivé lokace navíc nejsou označeny obyčejnými červenými tečkami, ale emoji ikonkami, které na první pohled napoví, zda se díváte na park, restauraci nebo třeba kavárnu.

Každé místo se zobrazuje jako karta s fotografií, hvězdičkovým hodnocením a shrnutím nejčastějších postřehů z recenzí. Vše přitom zůstává přímo v chatu s Gemini, takže nemusíte přepínat do samostatné aplikace Map.

Zatím jen v angličtině

Aktualizace se podle týmu Gemini rozšiřuje k uživatelům v angličtině, a to jak na desktopu, tak v mobilní aplikaci. Kdy se vizuálnější zobrazení map dostane i k českým uživatelům, zatím Google neupřesnil.

Ocenili byste vizuálnější odpovědi od Gemini i v češtině?

Zdroje: Gemini/X, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

