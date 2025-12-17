Google Gemini přináší lepší propojení s Mapami. Těšte se na poutavější a přehlednější odpovědi Hlavní stránka Zprávičky Google vylepšuje integraci Map v asistentovi Gemini o vizuálnější zobrazení výsledků Místa na mapě nově označují emoji ikonky namísto klasických červených špendlíků Novinka se aktuálně rozšiřuje k anglicky hovořícím uživatelům na desktopu i mobilu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste někdy položili asistentovi Gemini otázku typu „Kde je poblíž dobrá kavárna?“, pravděpodobně jste se museli prokousat několika odstavci textu, než jste se dostali k samotné mapě. To se nyní mění – Google přepracoval způsob, jakým Gemini zobrazuje výsledky z Map a hodlá více spoléhat na vizuální prvky. Mapa jako první, text až potom Nově se při dotazech na místní podniky a zajímavá místa zobrazí mapa hned na začátku odpovědi, nikoliv až na jejím konci. Jednotlivé lokace navíc nejsou označeny obyčejnými červenými tečkami, ale emoji ikonkami, které na první pohled napoví, zda se díváte na park, restauraci nebo třeba kavárnu. Rolling out now in English to Gemini on desktop and mobile.— G3mini (@GeminiApp) December 13, 2025 Každé místo se zobrazuje jako karta s fotografií, hvězdičkovým hodnocením a shrnutím nejčastějších postřehů z recenzí. Vše přitom zůstává přímo v chatu s Gemini, takže nemusíte přepínat do samostatné aplikace Map. Zatím jen v angličtině Aktualizace se podle týmu Gemini rozšiřuje k uživatelům v angličtině, a to jak na desktopu, tak v mobilní aplikaci. Kdy se vizuálnější zobrazení map dostane i k českým uživatelům, zatím Google neupřesnil. Ocenili byste vizuálnější odpovědi od Gemini i v češtině? Zdroje: Gemini/X, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Mapy Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.