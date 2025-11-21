Generujte krásné a přesné obrázky s novým modelem od Googlu. Nano Banana Pro si poradí i s vysokým množstvím textu Hlavní stránka Zprávičky Google představil model Nano Banana Pro postavený na Gemini 3 Pro pro pokročilé generování obrázků Nový model zvládá vytvářet čitelný text v obrázcích a nabízí studiovou úroveň kontroly nad výsledky Nano Banana Pro je dostupný v aplikaci Gemini s modelem "Thinking" a pro vývojáře v Google AI Studio Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Krátce po uvedení svého nejpokročilejšího AI modelu Gemini 3 Pro představil Google vylepšenou verzi svého nástroje pro generování obrázků. Nano Banana Pro, přináší výrazné vylepšení oproti původní verzi modelu Nano Banana, kterou Google uvedl před několika měsíci. Nový model postavený na základech Gemini 3 Pro dokáže nejen generovat kvalitnější obrázky, ale především nabízí daleko přesnější kontrolu nad každým aspektem výsledného vizuálu. Čitelný text přímo v obrázcích konečně funguje Mezi největší problémy AI generátorů obrázků patří neschopnost vytvořit čitelný text – přestože se v této oblasti za poslední rok neuvěřitelně zlepšily, stále jsou mnohdy viditelné nedokonalosti, zvlášť když je textu na obrázku hodně. Právě s tímto neduhem bojuje Nano Banana Pro a podle Googlu dokáže generovat obrázky s ostrým a správně vykresleným textem. Funguje to nejen pro krátké nápisy, ale i pro delší odstavce textu v různých jazycích. Model zvládá vytvářet text v rozmanitých stylech – od standardních fontů přes kaligrafii až po simulaci rukopisu. Google demonstruje schopnosti například na vytváření storyboardů, plakátů či infografik, kde je text integrální součástí designu. Vývojáři zdůrazňují, že model dokáže překládat text v obrázcích mezi jazyky, což usnadňuje lokalizaci vizuálního obsahu pro publikum z různých zemí. Využití znalostí Gemini pro přesné výsledky Nano Banana Pro těží ze znalostní báze modelu Gemini 3 Pro a jeho schopností porozumět kontextu. Díky tomu dokáže vytvářet fakticky správné infografiky, převádět ručně psané poznámky na strukturované diagramy nebo generovat vzdělávací materiály s přesnými informacemi. Co mě osobně překvapilo, je, že model může využívat i aktuální informace z Google Search, což mu umožňuje vytvářet vizualizace založené na reálných datech – například aktuální předpověď počasí ve formě infografiky nebo sportovní statistiky. Tato integrace s vyhledávačem představuje významný posun oproti klasickým generátorům, které pracují pouze s daty z trénovací fáze. Studiová kontrola nad každým detailem Nový model přináší profesionální nástroje pro úpravu vygenerovaných obrázků. Uživatelé mohou měnit úhly kamery, upravovat hloubku ostrosti, aplikovat color grading nebo transformovat osvětlení scény, například změnit denní záběr na noční. Nano Banana Pro nabízí výstupy v rozlišení 1K, 2K a 4K, přičemž dokáže automaticky přizpůsobit poměr stran pro různé platformy – od čtvercových postů na Instagram po širokoúhlé formáty pro YouTube. Model také zvládá lokalizované úpravy, kdy lze vybrat a upravit pouze určitou část obrázku při zachování zbytku kompozice. Pro zajímavost: náhledový obrázek tohoto článku měl původně rozlišení 2624 x 1632 pixelů, v plné kvalitě si ho můžete prohlédnout přes tento odkaz. Konzistence postav a objektů napříč obrázky Významným vylepšením je schopnost udržet konzistenci až 5 postav a věrnost až 14 objektů v rámci jednoho pracovního postupu. Uživatelé tak mohou kombinovat více vstupních obrázků do komplexních kompozic při zachování všech důležitých detailů. Na původní obrázek jsem navázal promptem: „pozadí udělej trochu světlejší, jako by byl den, a na zeď dej místo loga Google periodickou tabulku prvků“ Tato funkce je užitečná například při tvorbě vizuálních příběhů, kde se stejné postavy objevují v různých scénách, nebo při vytváření produktových mockupů, kde je potřeba zachovat jednotný vizuální styl napříč různými materiály. Google ukázal příklad, kde model zkombinoval 14 různých plyšových postaviček do jedné scény, přičemž každá si zachovala své charakteristické rysy. Dostupnost a cenové modely Model Nano Banana Pro je dostupný v aplikaci Gemini při výběru modelu „Thinking“ (Gemini 3 Pro) v nabídce modelů. Uživatelé bezplatné verze dostanou limit, po jehož vyčerpání se automaticky přepnou zpět na původní Nano Banana. Předplatitelé Google AI Plus, Pro a Ultra pochopitelně mají vyšší limity pro generování. Nejlepší umělá inteligence zadarmo: Do aplikace Gemini dorazil nejpokročilejší model Gemini 3 Pro Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro vývojáře je model k dispozici ve službě Google AI Studio a přes Gemini API. Google také integruje Nano Banana Pro do svých produktů – Google Ads pro tvorbu reklamních vizuálů či Google Slides a Vids pro Workspace zákazníky. Předplatitelé Google AI Ultra navíc získávají obrázky bez viditelného vodoznaku, který je jinak součástí všech vygenerovaných obrázků kvůli transparentnosti. Všechny obrázky vytvořené Nano Banana Pro obsahují neviditelný digitální vodoznak SynthID, který umožňuje detekovat AI generovaný obsah. Uživatelé mohou přímo v aplikaci Gemini nahrát obrázek a zeptat se, zda byl vytvořen pomocí Google AI. Plánujete vyzkoušet možnosti Nano Banana Pro pro generování obrázků? Zdroje: Google (1, 2, 3), vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi