Nejlepší umělá inteligence zadarmo: Do aplikace Gemini dorazil nejpokročilejší model Gemini 3 Pro

  • Google zpřístupnil model Gemini 3 Pro v mobilní aplikaci pro Android a iOS
  • Novinka nahradila dosavadní Gemini 2.5 Pro, rychlejší Flash verze zůstává v nabídce
  • Model dosáhl rekordních 1501 bodů Elo a překonává GPT-5 v multimodálních testech

Adam Kurfürst
21.11.2025 08:00
Po několika dnech čekání se nejpokročilejší model umělé inteligence od Googlu konečně dostává do mobilních aplikací. Gemini 3 Pro, který byl při svém představení dostupný pouze přes webové rozhraní, si nyní můžete vyzkoušet přímo v aplikaci Gemini pro Android a iOS. A co je nejlepší, využívat jej mohou i ti, kteří si nepředplácejí žádný z AI balíčků. Bez extra tarifu ale pochopitelně dříve dosáhnete limitu.

Jak nový model aktivovat

Přepnutí na Gemini 3 Pro je jednoduché. Stačí otevřít mobilní aplikaci Gemini a kliknout na rozbalovací nabídku v textovém poli pro zadávání dotazů. Zde najdete dva dostupné modely – nový Gemini 3 Pro, který nahradil předchozí verzi 2.5 Pro, a stále dostupný Gemini 2.5 Flash pro ty, kdo preferují rychlejší odpovědi na úkor výkonu.

google gemini 3 pro nove rozhrani aplikace s modelem 3 pro
google gemini 3 pro v aplikaci vyber modelu

Model se postupně rozšiřuje mezi uživatele, takže pokud ho ještě nevidíte, zřejmě postačí chvíli počkat. Já osobně jej na svém Pixelu 9 Pro XL vidím na všech třech účtech (dvou osobních i jednom pracovním Workspace).

Čím je model Gemini 3 Pro výjimečný?

Nový model představuje významný skok vpřed v oblasti multimodálního porozumění. Dokáže současně zpracovávat text, obrázky, videa, zvukové nahrávky i programový kód. S kontextovým oknem pro 1 milion tokenů zvládne analyzovat celé knihy, hodinové přednášky nebo stovky stránek dokumentace najednou.

V praktickém použití to podle ukázek Googlu znamená třeba schopnost analyzovat sportovní videa a navrhovat tréninkové plány, převádět ručně psané recepty do digitální podoby nebo vytvářet interaktivní studijní materiály z akademických prací. Model například dokáže rozebrat tenisový zápas, identifikovat technické nedostatky a doporučit konkrétní cviky na zlepšení.

Kdy byste tedy měli Gemini 3 Pro využívat jako běžný uživatel? Například pokud budete řešit složitější logický problém, který bude vyžadovat komplexnější uvažování, anebo při práci s mnoha dokumenty současně.

V testech překonává konkurenci

Gemini 3 Pro dominuje nezávislým benchmarkům. Na žebříčku LMArena získal rekordních 1501 bodů Elo, čímž překonal všechny současné modely včetně GPT-5, Claude Opus a nového Grok 4.1. V multimodálních testech dosáhl 81% úspěšnosti na MMMU-Pro a 87,6% na Video-MMMU, zatímco konkurenční GPT-5.1 získalo pouze 76% a 80,4%.

Zvláště působivé jsou výsledky v matematice, kde model stanovil nový standard. Na benchmarku MathArena Apex dosáhl 23,4%, což představuje aktuální světový rekord. V testu vědeckých problémů GPQA Diamond získal 91,9% správných odpovědí, což odpovídá úrovni doktorandů v příslušných oborech.

gemini 3 pro testy srovnani s konkurenci

Předplatitelé služby Google AI Ultra se navíc mohou těšit na speciální režim Deep Think, který bude zpřístupněn v příštích týdnech. Tento mód je určený pro řešení extrémně náročných úloh a v testech dosahuje ještě lepších výsledků – například 93,8% úspěšnosti na GPQA Diamond nebo 45,1% na testu abstraktního myšlení ARC-AGI-2.

Už jste si Gemini 3 Pro v mobilní aplikaci vyzkoušeli?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

