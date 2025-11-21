Nejlepší umělá inteligence zadarmo: Do aplikace Gemini dorazil nejpokročilejší model Gemini 3 Pro Hlavní stránka Zprávičky Google zpřístupnil model Gemini 3 Pro v mobilní aplikaci pro Android a iOS Novinka nahradila dosavadní Gemini 2.5 Pro, rychlejší Flash verze zůstává v nabídce Model dosáhl rekordních 1501 bodů Elo a překonává GPT-5 v multimodálních testech Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Po několika dnech čekání se nejpokročilejší model umělé inteligence od Googlu konečně dostává do mobilních aplikací. Gemini 3 Pro, který byl při svém představení dostupný pouze přes webové rozhraní, si nyní můžete vyzkoušet přímo v aplikaci Gemini pro Android a iOS. A co je nejlepší, využívat jej mohou i ti, kteří si nepředplácejí žádný z AI balíčků. Bez extra tarifu ale pochopitelně dříve dosáhnete limitu. Jak nový model aktivovat Čím je model Gemini 3 Pro výjimečný? V testech překonává konkurenci Jak nový model aktivovat Přepnutí na Gemini 3 Pro je jednoduché. Stačí otevřít mobilní aplikaci Gemini a kliknout na rozbalovací nabídku v textovém poli pro zadávání dotazů. Zde najdete dva dostupné modely – nový Gemini 3 Pro, který nahradil předchozí verzi 2.5 Pro, a stále dostupný Gemini 2.5 Flash pro ty, kdo preferují rychlejší odpovědi na úkor výkonu. Model se postupně rozšiřuje mezi uživatele, takže pokud ho ještě nevidíte, zřejmě postačí chvíli počkat. Já osobně jej na svém Pixelu 9 Pro XL vidím na všech třech účtech (dvou osobních i jednom pracovním Workspace). Čím je model Gemini 3 Pro výjimečný? Nový model představuje významný skok vpřed v oblasti multimodálního porozumění. Dokáže současně zpracovávat text, obrázky, videa, zvukové nahrávky i programový kód. S kontextovým oknem pro 1 milion tokenů zvládne analyzovat celé knihy, hodinové přednášky nebo stovky stránek dokumentace najednou. V praktickém použití to podle ukázek Googlu znamená třeba schopnost analyzovat sportovní videa a navrhovat tréninkové plány, převádět ručně psané recepty do digitální podoby nebo vytvářet interaktivní studijní materiály z akademických prací. Model například dokáže rozebrat tenisový zápas, identifikovat technické nedostatky a doporučit konkrétní cviky na zlepšení. Kdy byste tedy měli Gemini 3 Pro využívat jako běžný uživatel? Například pokud budete řešit složitější logický problém, který bude vyžadovat komplexnější uvažování, anebo při práci s mnoha dokumenty současně. V testech překonává konkurenci Gemini 3 Pro dominuje nezávislým benchmarkům. Na žebříčku LMArena získal rekordních 1501 bodů Elo, čímž překonal všechny současné modely včetně GPT-5, Claude Opus a nového Grok 4.1. V multimodálních testech dosáhl 81% úspěšnosti na MMMU-Pro a 87,6% na Video-MMMU, zatímco konkurenční GPT-5.1 získalo pouze 76% a 80,4%. Zvláště působivé jsou výsledky v matematice, kde model stanovil nový standard. Na benchmarku MathArena Apex dosáhl 23,4%, což představuje aktuální světový rekord. V testu vědeckých problémů GPQA Diamond získal 91,9% správných odpovědí, což odpovídá úrovni doktorandů v příslušných oborech. Předplatitelé služby Google AI Ultra se navíc mohou těšit na speciální režim Deep Think, který bude zpřístupněn v příštích týdnech. Tento mód je určený pro řešení extrémně náročných úloh a v testech dosahuje ještě lepších výsledků – například 93,8% úspěšnosti na GPQA Diamond nebo 45,1% na testu abstraktního myšlení ARC-AGI-2. Už jste si Gemini 3 Pro v mobilní aplikaci vyzkoušeli? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.