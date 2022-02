YouTube aplikace má nové vychytávky pro fullscreen přehrávání

Google v posledních týdnech předělává na YouTube jeden prvek za druhým. Změny se týkají jak klasické webové verze, tak i mobilní aplikace. Jednou z posledních novinek, které do Android verze míří právě v těchto dnech, jsou nové ovládací prvky dostupné při přehrávání ve fullscreen módu neboli při roztažení videa na celou obrazovku. Díky šikovnému přeskupení je například možné v takto roztaženém zobrazení mimo jiné i rovnou komentovat.

Změna je patrná hned po přepnutí přehrávání do do celoobrazovkového režimu. Přes video se nově zobrazuje řádek s ikonami, mezi kterými jsou palce nahoru a dolů, zmíněná zkratka pro přidání komentáře, příkaz pro přidání videa do playlistu a také ikona pro sdílení. Přidávání komentáře přitom probíhá v bočním panelu vpravo, což je velmi praktické. Při psaní textu totiž můžete video klidně dál sledovat.

Nové rozložení ovládacích prvků vyrazilo do YouTube aplikace pro Android údajně před několika hodinami či dny, takže se můžete zkusit přesvědčit. My už změny vidíme a přidáváme ukázky do galerie.

Jak často sledujete fullscreen videa v mobilním YouTube?

Zdroj: 9to5