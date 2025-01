Svět Androida slaví 15. narozeniny. Oslavte je s námi

Dnes, 10. ledna 2025, slaví magazín Svět Androida významné jubileum – 15 let od svého založení. V té době vyšla jedna z prvních verzí systému Android a do Česka se dostal první telefon s Androidem T-Mobile G1 (HTC Dream). Připadá vám to jako věčnost? Není divu – v době, kdy nás každý rok zaplaví stovky novinek, se i patnáct let zdá jako celá éra. Dnes však nebudeme brouzdat historií, ale hlavně slavit a to 15 let od vzniku specializovaného online magazínu Svět Androida.

Děkujeme za vaši dlouholetou přízeň

Vděčíme za svůj úspěch především vám, našim věrným čtenářům. Děkujeme že i po tolika letech magazín Svět Androida stále navštěvujete. Je to pro nás velkou motivací, pokračovat a neustále hledat cesty, jak to dělat o chlup lépe. Těší nás, když vidíme, že naše články pomáhají ve vašem každodenním životě a že vás náš obsah stále baví. Velmi si vážíme i tolik potřebné zpětné vazby, kterou nám necháváte v komentářích nebo na sociálních sítích.

Děkujeme že nám tolerujete naše přešlapy

Jsme vděční i za vaši shovívavost. Svět Androida vznikl původně jako nadšenecký projekt, což s sebou přineslo nejen velké nadšení, ale občas i určité nedokonalosti. Velmi si vážíme, že jste k nám shovívaví a dáváte nám najevo, že má smysl nepřestávat se snažit. Jsme si vědomi, že několikamilionová návštěvnost za měsíc, je už velká zodpovědnost. I když se snažíme dělat vše, abychom vás nezklamali, i my si dnes uvědomujeme, že některé věci bychom zpětně udělali jinak.

Poslední tři roky byly těžké

15 let je v online prostředí opravdu dlouhá doba. Je jasné, že ne vždy bylo na růžích ustláno a je to tak v pořádku. Musíme ale přiznat, že velké množství zásadních událostí jdoucích rychle po sobě, udělalo z posledních třech let nejtěžší období naší existence. Pomyslné baterky už doslova volaly “připojte nabíječku”. O to více si vážíme, že tady i dnes a v takovém počtu můžeme být. Pokud se ptáte, co pro nás bylo nejtěžší, tak především:

Česká implementace evropské směrnice, kvůli které zpravodajská média v české republice ztratila obrázky a perexy v Google ekosystému. Ty nám přinášely tolik potřebnou organickou návštěvnost

Velké množství zásadních updatů vyhledávacího algoritmu Google (spam update, core update, …) které přicházely rychle po sobě a téměř bez jakékoliv podpory ze strany Googlu

Dost jsme se zapotili i u nasazování cookies lišt, které mají údajně „chránit“ návštěvníky webu v EU

Velké díky patří naším partnerům především z řad výrobců telefonů, kteří projekt Svět Androida podporují i finančně a díky kterým jsme tady i dnes. Děkujeme. Pokud se parťákem chcete stát i vy, občas na vás ze spodní části obrazovky vykoukne okno, pomocí kterého můžete na pár kliknutí dobrovolně přispět na provoz redakce a to buď jednorázově, nebo zvolit měsíční podporu.

Začněme opravdu slavit

Doufáme, že malým dárkem je pro vás většina obsahu, který každý den publikujeme. Ale když jsme přemýšleli nad tím, co by vám i nám udělalo největší radost, shodli jsme se na redesignu webu.

Redesign webu jako dárek

Dříve jsme dělali redesign webu Svět Androida cca každé dva roky. Od poslední modernizace jsme si ale dali malou přestávku a bohužel to začalo být rychle znát. Přestože jsem se v roce 2018 snažili přinést s redesignem spoustu speciálních vychytávek, brzy se tyto vychytávky okoukaly a bylo velmi těžké je v čase udržovat v kondici. Tak se magazín dostal do stavu, kdy se na to doslova nedalo koukat. Navíc automatická reklama od Googlu si dávala bannery kam chtěla, web se brzy stal nepřehledný a zmatečný.

Dlouho jsme hledali zkušený tým parťáků, který by nám pomohli vytvořit nový web. Bylo to těžší než jsme si mysleli, obzvláště po tom, co jsme se párkrát spálili.

Při vytváření nového designu jsme se zaměřili především na jednoduchost, přehlednost a dlouhodobou udržitelnost. Nechceme slibovat dokonalost – místo toho plánujeme web postupně vylepšovat na základě vašich potřeb a zpětné vazby. Během následujícího roku přineseme několik menších aktualizací, které budou reagovat na měnící se požadavky čtenářů a opravovat případné nedostatky.

Každý měsíc soutěž pro opravdové fanoušky

Soutěží jsme na Svět Androida už dělali hodně, od kreativních po vědomostní, od malých cen, až po opravdové bomby za desítky tisíc korun. Tentokrát při tak významném výročí, bychom chtěli udělat něco zcela odlišného. Něco co bude jen pro pro opravdové fanoušky a něco, co jinde nezískáte. Zároveň ale nechceme vzbuzovat příliš velké očekávání, jelikož pro někoho nemusí mít výhra naopak žádnou cenu. Nechtě se ale překvapit, více si ale prozradíme v článku příští týden.

Ještě jednou děkujeme za podporu, za to že jste dočetli až sem a že jste tady s námi.

Za celý tým zakladatel Svět Androida Petr Mišák a tým Svět Androida.

* Baví vás technologie a chtěli byste o nich psát? Stačí poslat email do redakce. Třeba právě vás hledáme :).

Budeme moc rádi, pokud se zapojíte do diskuze pod tímto článkem. Potěší nás pochvala, ale i konstruktivní kritika. Nebo nám do komentářů napište, jak vy byste chtěli oslavit 15. narozeniny Svět Androida. Pokud to bude v našich silách, slibujeme, že to určitě zvážíme.