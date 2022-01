Populární česká aplikace po 9 letech výrazně změní design

Málokterá česká služba to dotáhla tak daleko, že se ve svém oboru stala i za hranicemi etalonem kvality a své konkurenty v podstatě vyštípala ze hřiště. Nebo je prostřednictvím zakladatele pohltila. Rozhodně to nicméně platí pro Livesport, který patří minimálně v ČR do povinné výbavy snad všech sportovních fanoušků. Aplikace a web této služby se přitom po dlouhých letech dočkají hodně znatelného redesignu.

“Nemusíte mít strach, to podstatné se nemění. Stále vám budeme přinášet výsledky, statistiky i další přesné a rychlé informace ze světa sportu. Většinu funkcí, které obvykle používáte, najdete přesně tam, kde jste zvyklí je hledat. Zásadním způsobem se ale změní vizuální podoba našeho webu i mobilních aplikací,” informoval Livesport své věrné uživatele skrze informativní e-mail. K oznámení přidal i několik ukázek a vysvětlení.

“Když Livesport začínal, nabízel 6 sportů. Protože sportovnímu světu dominuje fotbal, mohlo se zdát, že Livesport je spojený hlavně se zelenou. Další hlavní sporty – třeba hokej, tenis nebo basketbal – šlo také snadno rozlišit barvami. Dnes, kdy u nás najdete téměř 40 sportů, už ale jejich barevné odlišení přestalo dávat smysl – a popravdě nám taky začaly docházet barvy. Nově proto budou sporty rozlišovat výrazné ikony,” popisují provozovatelé služby hlavní důvody pro redesign s tím, že týkat se bude současně webu i aplikace.

Nový Livesport – Making of

Ve výše přiložených obrázcích můžete vidět útržky z připravovaného vzhledu a také video zachycující natáčení nových reklamních spotů. Kromě prvků se změní také logo. Populární web se sportovními výsledky začal fungovat v roce 2006, aplikace pro telefony existuje v téměř nezměněné podobě od roku 2013.

