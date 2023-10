Fotky Google mají pozměněné rozhraní a novou AI vychytávku

Fotky Google se dočkaly několika novinek

Google si opět pohrál s dolní lištou, přidal ale i nové AI funkce

Aktualizace 6.54 je v tuto chvíli dostupná v USA, zanedlouho by se měla ale dostat i do Evropy

V poslední době se Google Fotky dočkaly značného redesignu, který tlačí funkci Vzpomínky, ale přináší také užitečnou AI vychytávku. Nový vzhled byl oznámen minulý měsíc a nyní se dočkal širší dostupnosti na americkém trhu.

Hlavní změnou v designu je přesunutí nápisu “Fotky Google” do levého horního rohu, zatímco vašeho avatara a tlačítka pro tisk a sdílení naleznete vpravo nahoře. Tento krok uvolňuje místo ve spodní liště pro kartu “Vzpomínky”, které tam dříve nebylo.

Nový kanál Vzpomínky nabízí časovou osu ve stylu alba. Cílem této novinky je dle Googlu snadné prožití, přizpůsobení a sdílení vašich památných výletů, oslav a každodenních okamžiků. Jednou z nových funkcí je možnost vytvářet vzpomínky přímo z aplikace skrz malé akční tlačítko.

Google zmiňuje rovněž možnost využití generativní umělé inteligence pro nabízení přizpůsobených návrhů názvů pro vaše alba. Funkce “Help me title” (Pomozte mi s názvem) poskytuje uživatelům návrhy pojmenování vašich alb na základě obsahu a témat fotografií a videí. Nový design a funkce byly zavedeny ve verzi Fotky Google 6.54, která se nyní šíří v USA. Rozšíření do dalších regionů by mělo být otázkou několika následujících týdnů.

Co říkáte na nové rozhraní ve Fotkách Google?

Zdroj: 9to5google