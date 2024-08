Google představil redesign aplikace Úkoly pro Android s rozhraním založeným na kartách

Spodní navigační lišta zmizela, zůstalo jen plovoucí tlačítko pro přidávání úkolů

Firma plánuje přesunout připomenutí z Google Keep právě do Úkolů

Před nějakým časem Google oznámil, že se jeho aplikace Úkoly dočká zásadnějšího redesignu a dva měsíce po tomto prohlášení se tak konečně děje. Hlavní změnou je přechod na rozhraní založené na kartách, které by mělo usnadnit orientaci v to-do listech, dočkali jsme se ale také prvků z designového jazyka Material You.

První, čeho si všimnete, je zmizení spodní navigační lišty. Ta byla nahrazena plovoucím tlačítkem pro přidávání nových úkolů. Nové rozhraní založené na kartách působí čistěji a přehledněji. Aktivní úkoly jsou nyní na samostatné kartě, stejně jako dokončené úkoly. Lépe tak oddělíme, co je ještě třeba udělat od toho, co už máme za sebou. Karty mají navíc lehce tmavší pozadí než zbytek aplikace, což by mělo zlepšit čitelnost a orientaci.

Zajímavé je, že Google přesunul některé ovládací prvky do pravého horního rohu každé karty. Najdete tam třítečkové menu pro další akce a možnosti řazení, což mi osobně přijde mnohem intuitivnější, vše je najednou tak nějak „po ruce“.

Tento redesign je součástí širší snahy Googlu o sjednocení vzhledu svých aplikací pod designový jazyk Material You. Je to krok správným směrem? Rozhodně. Bylo by ale fajn, kdyby Google při té příležitosti aktualizoval i widget pro domovskou obrazovku. Zatím se tak nestalo.

Nová verze aplikace se postupně šíří mezi uživatele. Pokud ji ještě nemáte, zkuste aplikaci v telefonu vypnout a znovu zapnout. Případně se podívejte do Obchodu Play, jestli nemáte k dispozici aktualizaci. My jsme ji v době psaní článku k dispozici neměli, takže s nejvyšší pravděpodobností probíhá aktivace na straně serveru.

A ještě jedna zajímavost na závěr – Google plánuje v příštím roce přesunout všechna připomenutí z aplikace Keep do Úkolů, jak jsme vás informovali v jednom z předchozích textů.

Jak se vám líbí nový vzhled aplikace Úkoly Google?

Zdroj: 9to5google