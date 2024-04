Google nabízí široké portfolio služeb

Některé z nich se ale částečně překrývají

Google se nebojí někdy i razantních změn

Před necelým rokem provedl Google migraci připomenutí z Kalendáře a Asistenta do Úkolů Google. Na migraci měli uživatelé několik měsíců a nyní na nás možná čeká další.

V nejnovější verzi Google Úkolů (verze 2024.04.08.624881071.1-release) přidal Google některé texty, příznaky a adresu URL, která naznačuje připomenutí migrace z Google Keep do Úkolů. Tyto změny byly zaznamenány uživatelem AssembleDebug.

Here is another update on the migration of reminders from Google Keep to Google Tasks and Google Calendar.https://t.co/HCk6PTgdKn ;_; https://t.co/u3zUW2QU1l pic.twitter.com/4TcovgHKif — AssembleDebug (@AssembleDebug) April 18, 2024

Zde je několik záznamů z aplikace Úkoly Google:

První text se zobrazí po přidání připomenutí z Keep do Úkolů. Pravděpodobně vznikne v Úkolech seznam připomenutí „Z Keep“, kde budou migrovaná připomenutí.

Kromě těchto textů tipér poznamenal, že narazil na adresu URL https://support.google.com/keep?p=keep-reminders-migration, která jasně naznačuje migraci připomínek Google Keep. Stránka bohužel ještě není aktivní, pouze přesměrovává na hlavní stránku podpory Google Keep.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC

Dále byly v aplikaci nalezeny i nějaké přepínače. Tipař tvrdí, že tyto přepínače aktivoval, ale nic, co by souviselo s možností migrovat připomenutí z Google Keep do Úkolů, se mu nezobrazilo. Předpokládáme, že je to proto, že Google potřebuje přidat několik dalších dokončovacích úprav. Zde jsou ony přepínače:

ShowKeepMigrationToast_enabled

ShowKeepChips_enabled

I když to všechno zní dobře a možná i užitečně pro ty, kteří používají Úkoly Google, panují obavy, že by Google mohl uvažovat o úplném odstranění připomenutí z Google Keep. Nebylo by to překvapivé vzhledem k tomu, co jsme už zažili u Google Assistanta a Google Kalendáře.

Používáte připomenutí v Google Keep?

Zdroj: PiunikaWeb, X