Fortnite se vrací na iPhone. Dokáže znovu uspět?

Před lety to byla solidní kauza, která se táhne až do současnosti. Autoři Fortnite odmítali odvádět desátek (kéž by to byl desátek, spíše třicátek) společnostem Google a Apple, do svých aplikací tedy integrovali platební řešení, které obě společnosti obcházelo.

Výsledek přišel okamžitě, aplikace byly odstraněné z Obchodu Play respektive App Store pro porušování podmínek. S tím autoři počítali a byl to začátek soudních sporů, které se táhnou až do současnosti. Apple novými podmínkami pro vývojáře v Evropě naštval snad všechny, jedna změna tady je. Fortnite se vrátí na iPhone!

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024